Amadeus rinnova il contratto con la Rai e rinuncia a Sanremo 2025. Per lui in arrivo un programma con Fiorello? Il buongiorno di ‘VivaRai2!’ suona anche in questo giovedì di marzo: Fiorello, Biggio, Casciari e tutti i membri della banda hanno dato il via ad una nuova giornata con la solita immancabile dose di buonumore tra musica e notizie del momento. Nonostante siano ormai passate diverse settimane si continua a parlare di Sanremo e, proprio durante la diretta di questa mattina è intervenuto telefonicamente Amadeus.

Amadeus dice no a Sanremo 2025: forse uno show con Fiorello

Il Festival di Sanremo è l’argomento più chiacchierato del momento, nonostante siano passate alcune settimane dalla fine della kermesse canora. Amadeus questa mattina è intervenuto a Viva Rai2! confermando di aver incontrato i vertici della Rai per il rinnovo del contratto. Il conduttore ha dichiarato che gli è stato chiesto di essere ancora una volta direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025, ma che la risposta è sempre “no grazie”. A quanto pare però, in arrivo per lui ci potrebbe essere uno show in autunno proprio con Fiorello. Al momento però nulla è dato per certo.

Michelle Hunziker a Sanremo 2025?

Nella giornata di ieri a far parlare sono state le dichiarazioni di Michelle Hunziker e Gigi D’Alessio. La conduttrice attraverso le pagine del settimanale Chi ha fatto sapere che: “Sanremo è la festa canora italiana più importante nel mondo, è stato fatto bene da Amadeus anche a livello musicale, un lavoro incredibile. È chiaro che l’anno prossimo, chi ci sarà, avrà un carico molto pesante. Detto questo, sono pazza abbastanza per rifarlo. Il terzo lo farei da donna matura, come dico io, mi piacerebbe”.

Durante la puntata di ieri di Viva Rai2!, Fiorello nel ringraziare la Hunziker per le parole espresse nei suoi confronti ha avanzato una sua suggestione: “Potrebbe essere una prossima Rai, potrebbe tornare per Sanremo. L’ha già fatto e lo rifarebbe volentieri. Dunque ci sono già tre volentieri: la Hunziker, Cattelan e Gigi D’Alessio”. Anche lo stesso D’Alessio si è detto disponibile a condurre il prossimo Festival.

Video – Amadeus dice no a Sanremo 2025