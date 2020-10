È ancora impresso il ricordo dell’ultimo Festival di Sanremo, il primo che è stato condotto da Amadeus con grande successo su Rai Uno a inizio del 2020. Di fatto, è stata l’ultima grande manifestazione culturale e musicale che è stata svolta in totale tranquillità prima che il corona virus si abbattesse come un urgano su tutta l’Italia. Lo spettacolo però deve andare avanti. Secondo le prime indiscrezioni che sono trapelate in rete attraverso i canali ufficiali, la nuova edizione del Festival di Sanremo 2021 è già in preparazione. Amadeus è confermato alla direzione e, fin da ora, si pensa a una “kermesse della rinascita e in totale sicurezza“.

Amadeus parla del Festival di Sanremo al tempo del Covid

Le prime informazioni sono arrivate dallo stesso Amadeus durante la presentazione di AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato alle giovani promesse che potranno accedere nella sezione “Nuove proposte”. Al via dal 29 ottobre per cinque giovedì alle 22:45 su Rai Uno e Radio2, il programma si pone l’obbiettivo di andare alla ricerca di nuovi volti da lanciare nel panorama musicale.

In questo contesto, Amadeus ha parlato di Sanremo e sul Festival è stato molto chiaro: “Ora non pensiamo al pubblico. Pensiamo solo a far diventare realtà il programma“. E afferma che, rispetto allo scorso anno, si svolgerà dal 2 al 6 Marzo. “A gennaio, in base alla situazione italiana, valuteremo tutte le condizioni e prenderemo una decisione definitiva“.

Amadeus conferma le date del Festival

Amadeus sarà di nuovo il direttore artistico, oltre che conduttore, e selezionerà gli artisti e i cantanti che si sfideranno sul palcoscenico . “Oggi sto pensando a un Sanremo in totale sicurezza. È prematuro capire cosa succederà da qui a gennaio. Ma il Festival deve esserci. Deve rappresentare la kermesse della rinascita”, afferma.

Sull’argomento è intervenuto anche il direttore di Rai Uno, il quale sposa in pieno l’idea di Amadeus e rivela che adesso sono nella fase embrionale del Festival. “Per tutti gli altri aspetti si valuterà nel momento più opportuno“. E poi aggiunge che la finale di Sanremo Giovani si terrà comunque il 17 dicembre al Gran Casinò.

Il format che prende il via questo fine settimane è inedito ed è stato voluto fortemente da Amadeus. Segna un nuovo tassello e un piccolo passo per quello che sarà l’edizione 71 della kermesse. Nella giuria ci sanno: Piero Pelù, Morgan, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi.