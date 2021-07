Quando si parla di tv, uno dei temi di maggiore interesse da parte del pubblico è sicuramente il Festival di Sanremo. Sulla kermesse, e sul possibile ritorno di Amadeus alla guida per il terzo anno consecutivo, negli ultimi tempi si è detto molto e ancora se ne dirà. Ma a parlare questa volta è proprio il conduttore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo cosa ha dichiarato Amadeus sul suo possibile ritorno all’Ariston.

Amadeus apre alla possibilità di un suo terzo Sanremo

Qualcosa era già atteso durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti tv della Rai. Nulla però è stato confermato o smentito in merito alle voci di un ritorno di Amadeus. In un primo momento il conduttore aveva chiaramente detto di non essere interessato a una sua terza volta all’Ariston.

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta aveva però fatto intendere la possibilità di aprire un dialogo con Amadeus per un suo ritorno alla direzione artistica e conduzione del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo 2022: le dichiarazioni di Amadeus

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi Amadeus torna a parlare del Festival di Sanremo e dice: «Non è tanto il tempo a essere un problema. Dopo due anni di Sanremo saprei comunque dove mettere le mani. Si tratta di capire piuttosto i cambiamenti che ci saranno all’interno della Rai… Il fatto che il direttore di Rai 1 Stefano Coletta lo voglia fortemente è positivo per me, nel senso che mi relaziona con una persona che ha il mio stesso intento. Ma cosa accadrà nel futuro?».

Il conduttore quindi sembra fare un passo indietro rispetto alle sue prime dichiarazioni, ma come sostiene lui nell’intervista, c’è la necessità di capire come andranno le cose in Rai in vista delle nuove nomine del CdA.

Due nuovi programmi in Rai per il conduttore

Nella nuova stagione televisiva 2021/2022 Amadeus sarà impegnato con due nuovi programmi: “Arena 60-70-80”, show composto da due serate che andrà in onda dall’Arena di Verona, e “Affari Tuoi Family”.

Amadeus inoltre non nasconde la sua volontà di condurre la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. L’evento musicale infatti, dopo la vittoria dei Maneskin dovrà tenersi in Italia.