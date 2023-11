Manca poco a delineare chi farà parte del prossimo Festival di Sanremo. Se i cantanti in gara saranno annunciati domenica 3 dicembre durante l’edizione del Tg1, Amadeus ha svelato chi saranno i conduttori del Prima Festival. Vediamo insieme chi sono.

Prima Festival 2023, a condurre ci saranno Paola e Chiara

Il direttore artistico Amadeus, durante la Milano Music Week, ha annunciato in nomi dei quattro presentatori del Prima Festival. In programma, che va in onda dopo il Tg1 e prima della kermesse, avrà alla conduzione Paola e Chiara. Il duo, riformatosi nel 2022 e che ha presentato al Festival il brano tormentone ‘Furore’ torna quindi all’Ariston con una nuova veste. Sono passati 27 anni dal loro esordio a Sanremo Giovani con la canzone In Viaggio e ora si ritroveranno a presentare i loro colleghi in gara. Accanto a Paola e Chiara ci saranno due personaggi molto amati e seguiti dai giovani, i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. A loro spetterà il compito di raccontare cosa accade attorno al Festival di Sanremo, con interviste esclusive ai big in gara. Inoltre sarà mostrato il dietro le quinte con il red carpet con gli artisti che sfilano davanti ai fan presenti fuori all’Ariston.

Il Prima Festival andrà in onda da sabato 3 a sabato 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai 1 verso le 20.30.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Stanga (@mattia_stanga)

Chi saranno i conduttori del Festival

In attesa di conoscere i big in gara, Amadeus ha comunicato il presentatore della prima serata. Si tratta di Marco Mengoni, il vincitore della passata edizione con il brano ‘Due Vite’. Per la seconda e terza serata invece, ci saranno i cantanti non in gara a presentare insieme ad Amadeus. Sulla presenza di Fiorello, il direttore artistico ha detto: “È un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa“.