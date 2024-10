Amadeus, ospite della prima puntata della nuova stagione televisiva di Che tempo che fa, si racconta per la prima volta dopo l’addio alla Rai. Il noto conduttore si è immerso in un nuovo progetto con Warner bros. Discovery, sul canale NOVE. Oggi alla conduzione di Chissà chi è, ha annunciato, inoltre, la data di partenza de La corrida, storico format che fu di Corrado.

Amadeus a “Che Tempo Che Fa” sugli ascolti tv di Chissà chi è

Amadeus inizia il suo discorso parlando degli ascolti tv del suo nuovo programma tv in onda sul NOVE dal titolo Chissà chi è: “Sono consapevole. La mia è una consapevolezza. Noi facciamo televisione, gli ascolti sono importanti. Quando tu inizi sapevo che sarebbe andata così. Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto per 4 anni. Mancano un centinaio di puntate. È un nuovo viaggio, su una rete nuova. Quindi è giusto dare il tempo ad una trasmissione di convincere le persone che sono qua. Bisogna far abituare le persone, non le convinci in due settimane. Io non sono sorpreso. L’ho detto in conferenza: spero di ripartire dal 3. È la verità, non per fare il modesto, ma perché fondamentalmente è così”.

“Noi facciamo televisione, sappiamo che gli ascolti sono importanti. È giusto dare il tempo a una trasmissione di rodare”. – Amadeus a #CTCF pic.twitter.com/qjqlYS1jtE — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 6, 2024

L’addio alla Rai

A Fabio Fazio, il conduttore ha ribadito il motivo per il quale ha deciso di lasciare la Rai. “L’aspetto che mi dispiace di più riguarda la gente che mi sta attaccando violentemente su alcuni giornali. Anche se sono abituato, non capisce che certe scelte sono personali. Io ho 62 anni, ho fatto cose belle, arrivi a un punto in cui hai voglia di sperimentare, fare cose nuove. Io sono un irrequieto, tu sei più tranquillo (rivolgendosi a Fazio, ndr)”.

“Certe scelte sono personali”

– Amadeus a #CTCF pic.twitter.com/KTHdnYnCna — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 6, 2024

La Corrida sul NOVE inizierà il 4 novembre

Amadeus durante la sua intervista ha anche annunciato la data di inizio de La Corrida. Il programma che fu dello storico Corrado “Va in onda lunedì sera, 4 novembre, con la prima puntata. Finirà lunedì sera, 23 dicembre, quasi alla vigilia di Natale. È La Corrida di Corrado che ho voluto portarla a quel periodo. Sto vedendo le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Ci sono professionisti che per 5 minuti danno sfogo al proprio divertimento, al proprio sogno”.