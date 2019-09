Rai1 ricorda Mike Bongiorno nel decimo anniversario della sua morte con “Allegria“, uno speciale curato da Vincenzo Mollica con la partecipazione di Fiorello. Ecco tutte le anticipazioni e la data di messa in onda.

Mike Bongiorno, lo speciale di Rai1 con Fiorello

A 10 anni dalla morte di Mike Bongiorno tutte le reti televisive hanno deciso di ricordare e omaggiare il grandissimo presentatore con una serie di programmi. Anche Rai1 non è da meno con lo speciale “Allegria” in onda sabato 7 settembre 2019 alle ore 20.35.

Si tratta di un programma di Vincenzo Mollica con la partecipazione di Fiorello, che per l’occasione ha ricordato l’amico e collega. Mike e Fiorello sono stati grandi amici; un’amicizia che è andata anche oltre l’ambito prettamente lavorativo, visto che i due si sono frequentati anche lontano dalle telecamere.

La loro profonda amicizia li ha spinti a collaborare più volte insieme sia in tv che in radio, senza dimenticare il teatro e la pubblicità. Un legame speciale che Fiorello paragona a quello di “due ragazzini” con un Mike goliardico e sornione, completamente diverso dall’immagine che il presentatore dava in video.

Fiorello e Mike Bongiorno amici: dalla tv alla pubblicità

Come dimenticare del resto i siparietti di Mike nel programma “Viva Radio 2” di Fiorello? Il re del quiz era diventato una presenza fissa: dieci minuti prima della conclusione della puntata, Fiorello lo chiamava per uno scambio di battute. Mike rispondeva ovunque si trovasse precisando, ogni volta, che il suo intervento nel programma era a titolo gratuito.

Insieme hanno poi fatto divertire il pubblico con alcune pubblicità ed erano pronti a nuovi importanti progetti. L’8 settembre del 2009 però tutto è cambiato: Mike Bongiorno muore a causa di un infarto a Montecarlo.

Tra i progetti rimasti in sospeso c’è sicuramente “RiSkyTutto”, che il presentatore avrebbe dovuto condurre a ottobre 2009 su Sky.

Il ricordo di Mike rivivrà, non solo nella prima serata di Raiuno con lo speciale di Vincenzo Mollica, ma anche poco dopo con il racconto della carriera con i contribuiti delle Teche Rai. Non solo, a seguire in seconda serata lo speciale “Porta a Porta” di Bruno Vespa che per l’occasione si collegherà anche con Gerry Scotti.