All Together Now, o meglio la seconda edizione dello show condotto da Michelle Hunziker, sta per tornare su Canale 5. Lo show, a distanza di pochi mesi, farà ancora cantare i telespettatori Mediaset. Chi saranno però i giudici che andranno a comporre il famosissimo muro? Chi selezionerà i talenti insieme a J-Ax? Ecco i nomi dei nuovi componenti dell’amatissimo e temutissimo muro. Controlliamo insieme con chi se la dovranno vedere gli artisti pronti a realizzare il loro sogno.

All Together Now giudici muro: la loro identità

Chi sono i giudici del muro di All Together Now? Controlliamoli uno per uno. In primis sono state confermate Le Donatella. Le due sorelle della musica, che hanno iniziato la loro carriera ad X Factor e che poi sono diventate famose con i reality Mediaset, – dall’Isola dei Famosi al GF Vip – torneranno nel programma per la gioia dei loro fan.

Oltre a loro spazio anche a: Fernando Proce, Mietta, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Cizco, Alma Manera, Ronnie Jones, Marco Ligabue, Alessia Fabiani, Melita Toniolo, Ginta, Ben Dj e Timothy Cavicchini. Ve lo ricordate? Partecipò a The Voice su Rai 2.

Altri nomi? Confermate Palla e Chiatta, Giancarlo Genise, Surry, Nathalie, Space One, Antonella Lo Coco, Serena Menarini, Mariana Rodriguez, Miriam Della Guardia, Leonardo Monteiro, Ketty Passa, Veronica Rega, Davide Papasidero, Valentina Parisse, Samantha Fantauzzi, Luca Valenti, Marcella Ovani, le Karma B, Morena Marangi, Chiara Canzian.

Oltre a loro vi sarà anche un volto noto di Amici di Maria De Filippi quando ancora si chiamava Saranno Famosi ovvero Andrea Cardillo.

Giudici muro: un elenco infinito

Spazio poi a: Elisa Scheffler, Giorgio Vanni, Senhit, Chantal Sisto, Lucya, Sonia Addario, Akira Manera, Mariateresa Amato, Bido Bè, Barbara Bonanni, Eleonora Bruno, Luca Buttiglieri, Alessandra Buzzi, Brigida Cacciatore, Susanna Caira, Benedetta Caretta, Claudia Casciaro e Francesca Ceci. L’elenco continua con: Titti Cerrone, Valeria Colombo, Beatrice De Do, Fabio2U, Mirkaccio, Claudio Di Cicco, Sherrita Duran, LaRomAntica, Jonathan Heitch, Susanna Gecchele, Emma Gordon, Valeria Iaquinto e Marco Iecher.

Altri nomi? Ebbene i giudici sono davvero davvero tanti e l’elenco pare infinito. Vi saranno anche: Fabio Ingrosso, Ylenia Iorio, Elio Irace, Veronica Kirchmajer, Letizia Liberati, Irene Lo Cuoco, Davide Locatelli, Maruska Starr, Marc Mari, Marika Voice, Forlenzo Massarone, Manuel Meli, Gigi Miseferi, Davide Misiano, Marcello Morini, Giorgia Moschini, Ylenia Oliviero, Giulio Pangi, Valeria Parlato, Carlo Piazza, David Pironaci, Ludovica Russo, Sara Sartini, Danila Satragno, Serena Savasta, Andrea Scarcella, Valentina Shanti, Melissa Sylla, Sunymao, Alessia Tavian, Isotta Tomazzoni e Marta Torre.

Dall’anno scorso pare mancare Andrea Dianetti così come non sembra esserci, almeno per ora, salvo poi cambiamenti in corsa, Valentina Dallari.

Vi ricordiamo che il compito di questi giudici sarà sì quello di votare i cantanti che si esibiranno sul palco, ma nel farlo dovranno alzarsi da sedere e iniziare a cantare insieme all’artista.

All Together Now ospiti: grandi nomi per Michelle Hunziker

Quali saranno gli ospiti speciali di Michelle Hunziker? Ebbene fra di loro vi saranno sicuramente: Iva Zanicchi, Anna Tatangelo, Raf e Umberto Tozzi, Benji&Fede e l’immancabile Cristiano Malgioglio.

Già nella scorsa edizione Iva Zanicchi ha regalato vere e proprie perle di saggezza, ma anche momenti unici di grande ilarità.

Siamo certi che Cristiano Malgioglio sarà, invece, la ciliegina sulla torta. Lo show si preannuncia dunque più scoppiettante che mai.