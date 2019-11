All together Now: chi saranno gli ospiti che interverranno? Si pensa che una, potrebbe essere Maria De Filippi. Quindi si verrebbe a riproporre la coppia che abbiamo visto ad Amici Celebrities quando la Hunziker era alla conduzione e The Queen è intervenuta in qualità di Giudice Speciale.

Maria De Filippi, ospite della prima puntata di All Together Now?

La prima ospite del programma musicale di Michelle Hunziker e J-Ax potrebbe essere proprio la “Sanguinaria” che andrebbe così a ricostituire la coppia che abbiamo ammirato ad Amici Celebrities.

La coppia Hunziker-De Filippi potrebbe ritrovarsi ad All Together Now

Dopo avervi dato notizia in Anteprima della giusta data di messa in onda del programma, fissata a giovedì 12 dicembre 2019, eccovi un’altra news sulla prima ospite, fornita dai colleghi di TvBlog.

Maria De Filippi non a caso illumina tutti i programmi di cui è ospite perché è molto amata dal pubblico che la segue con costante affetto. Non dimentichiamo, che anche la sua ospitata nella seconda puntata di Adrian con Celentano e Morandi ha risollevato parecchio lo share del programma del molleggiato, che per la verità, nemmeno quest’anno brilla sul fronte degli ascolti.

La De Filippi ricambia il favore alla Hunziker: parteciperà come ospite ad All Together Now

La conduttrice, partecipando ad All Together Now, ricambierebbe, quindi il “favore” alla Hunziker, che è stata al timone delle ultime puntate di Amici Celebrities.

Quindi, stavolta Michelle sarebbe la padrona di casa mentre la De Filippi l’ospite. La spumeggiante e simpaticissima Michelle, chiaramente a suo agio in All Together Now ha fatto un po’ fatica alla conduzione di Amici Celebrities.

In verità, non perché la simpaticissima Michelle non sia brava- ospite da Fiorello a Viva RaiPlay ha dato prova di essere in gamba e super simpatica- ma perché i programmi della De Filippi sono cuciti su di lei e molto probabilmente è l’unica che può condurli.

Come vi abbiamo già riferito, in questo periodo si stano registrando le puntate di All Together Now e apprendiamo che a Cinecittà si sta registrando proprio la puntata di Natale.