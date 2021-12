Ieri sera, domenica 12 dicembre 2021, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la settima e penultima puntata di All Together Now 2021, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. La giuria composta da: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo insieme al Muro Umano composto da 100 personaggi noti legati al mondo della musica, hanno commentato e votato ancora una volta le esibizioni degli 8 aspiranti cantanti rimasti in gara.

All Together Now 2021: la settima puntata andata in onda domenica 12 dicembre

Durante la settima puntata di All Together Now 2021 gli 8 concorrenti rimasti in gara si sono esibiti su celebri brani italiani ed internazionali. La prima manche ha visto i concorrenti sfidarsi l’uno contro l’altro. Il vincitore di ogni sfida ha conquistato di diritto la finale, mentre l’altro concorrente ha dovuto superare altre sfide.

Prima manche

PRIMA SFIDA

I primi due concorrenti a sfidarsi sono Michelangelo Falcone con il brano “I tuoi particolari” e Jalisse Bascià con il brano “Non sono una signora”. Dopo il voto del Muro Umano e quello della giuria composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, il risultato è il seguente: Michelangelo Falcone riceve 88 punti mentre Jalisse Bascià riceve 92 punti. Ad andare in finale è Jalisse Bascià.

SECONDA SFIDA

La seconda sfida ha visto sfidarsi Samir Abass con il brano ““Heal the World” e Carola Campagna con il brano “I Surrender”. Dopo il voto del Muro e della giuria il risultato è: Samir Abass 79 punti mentre Carola Campagna riceve 100 punti. Ad andare in finale è Carola Campagna.

TERZA SFIDA

Durante la terza sfida si sono scontrati Giacomo Voli con il brano “The show must go on” e Vincenzo Cantiello con il brano “Adagio”. Dopo il voto, Giacomo Voli riceve 99 punti mentre Vincenzo Cantiello riceve 89 punti. Ad andare in finale è Giacomo Voli.

QUARTA SFIDA

La quarta sfida ha visto Gaetano Schettini esibirsi sulle note del brano “Take me to Church” mentre Michelle Perera ha scelto il brano “Dimmi come”. Dopo il voto del Muro Umano e quello della giuria, Gaetano Schettini è a 60 punti mentre Michelle Perera riceve 100 punti. Ad andare in finale è Michelle Perera.

Seconda manche

Durante la seconda manche della settima puntata di All Together Now 2021, dopo aver decretato i primi quattro finalisti, e vale a dire: Jalisse Bascià, Carola Campagna, Giacomo Voli e Michelle Perera, è andata in scena la sfida a quattro tra Michelangelo Falcone, Samir Abass, Vincenzo Cantiello e Gaetano Schettini.

Michelangelo Falcone si esibisce sulle note di “We are the people”. Dopo il voto del Muro Umano e quello della giuria, il risultato è di 70 punti. Samir Abass si esibisce sulle note di “When I was your man” e riceve 87 punti. Vincenzo Cantiello canta “When you believe” ottenendo 100 punti. Gaetano Schettini sceglie invece “Soul mama” ricevendo 76 punti. Ad andare in finale sono Samir Abass e Vincenzo Cantiello. Allo spareggio sono andati Michelangelo Falcone e Gaetano Schettini.

Spareggio e nome dell’eliminato della settima puntata di All Together Now 2021

Durante lo spareggio finale, Michelangelo Falcone si esibisce sulle note di “In mezzo a questo inverno” ricevendo dal Muro Umano e della giuria il risultato di 88 punti. Gaetano Schettini sceglie invece di esibirsi sulle note del brano “Human”. Dopo le votazioni il risultato per lui è di 75 punti.

Ad andare in finale è Michelangelo Falcone. L’eliminato della settima puntata di All Together Now 2021 è Gaetano Schettini. I finalisti che accedono alla finale di domenica prossima sono quindi Jalisse Bascià, Carola Campagna, Giacomo Voli, Michelle Perera, Samir Abass, Vincenzo Cantiello e Michelangelo Falcone. Ecco il video Mediaset con il meglio della semifinale.