Ieri sera, domenica 5 dicembre 2021, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la sesta puntata di All Together Now 2021, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. La giuria composta da: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo insieme al Muro Umano composto da 100 personaggi noti, hanno commentato e votato ancora una volta le esibizioni dei 9 aspiranti cantanti rimasti in gara.

All Together Now 2021: la sesta puntata andata in onda domenica 5 dicembre

Durante la sesta puntata di All Together Now 2021 i 9 cantanti rimasti in gara si sono esibiti su celebri brani italiani ed internazionali. Le regole del gioco però, sono cambiate nuovamente rispetto alla puntata precedente, questa volta i nostri concorrenti durante la prima manche si sono sfidati in sfide a tre. Il vincitore di ogni sfida conquista di diritto la semifinale, mentre gli altri due dovranno superare altre sfide.

Prima manche

PRIMA SFIDA A 3

La prima sfida a tre vede Vincenzo Cantiello con il brano “IO CANTO”, Michelle Perera con il brano “GLORIA” e Giacomo Voli con il brano “THE FINAL COUNTDOWN”. Dopo il voto del Muro Umano e quello della giuria composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, il risultato è il seguente: Vincenzo Cantiello riceve 87 punti, Michelle Perera riceve 85 punti, Giacomo Voli riceve 86 punti. Alla semifinale passa Vincenzo Cantiello.

SECONDA SFIDA A 3

La seconda sfida a tre è tra Gaetano Schettini con il brano “UN SENSO”, Carola Campagna con il brano “NEVER ENOUGH”, e Samir Abass con il brano “QUANDO UNA STELLA MUORE”. Dopo il voto del Muro e quello della giuria il risultato è il seguente: Gaetano Schettini riceve 51 punti, Carola Campagna riceve 100 punti dal muro e viene confermato dalla giuria e Samir Abass riceve 59 punti. Alla semifinale accede Carola Campagna.

TERZA SFIDA A 3

La terza sfida vede protagonisti Gloria Tumbarello con il brano “AMORE DISPERATO”, Michelangelo Falcone con il brano “ADESSO TU” e Jalisse Bascià con il brano “AMERICA”. Dopo il giudizio del Muro e quello della giuria, Gloria Tumbarello riceve 49 punti, Michelangelo Falcone riceve 88 e Jalisse Bascià riceve 95 punti. La terza semifinalista è Jalisse Bascià.

Seconda manche

Durante la seconda manche della sesta puntata di All Together Now 2021 i concorrenti che hanno perso le sfide a tre si sono esibiti in sfide a due, l’uno contro l’altro.

PRIMO DUELLO

Michelle Perera con il brano "MACARTHUR PARK" riceve 100 punti

Samir Abass con il brano "RAPIDE" riceve 80 punti

Ad andare in semifinale è Michelle Perera.

SECONDO DUELLO

Gloria Tumbarello con il brano "NESSUN GRADO DI SEPARAZIONE" riceve 60 punti

Giacomo Voli con il brano "WHO WANTS TO LIVE FOREVER" riceve 100 punti



Ad andare in semifinale è Giacomo Voli.

TERZO DUELLO

Michelangelo Falcone con il brano "ACCETTO MIRACOLI" riceve 90 punti

Gaetano Schettini con il brano "MY WAY" riceve 69 punti

Ad andare in semifinale è Michelangelo Falcone.

L’eliminato della sesta puntata di All Together Now 2021

Durante la fase finale della sesta puntata di All Together Now a sfidarsi in una nuova sfida a tre sono stati: Samir Abass con il brano “HELLO”, Gloria Tumbarello con il brano “VALERIE” e Gaetano Schettini con il brano “UNCHAIN MY HEART”. Samir Abass riceve 99 punti mentre Gloria Tumbarello riceve 67 punti, invece Gaetano Schettini riceve 90 punti. Ad essere eliminata dalla sesta puntata è Gloria Tumbarello.

Il sexy balletto di Michelle Hunziker e Anna Tatangelo

Durante la serata Michelle Hunziker e Anna Tatangelo si sono esibite in un sexy balletto che ha mandato in visibilio muro e componenti della giuria.

Cristiano Malgioglio a All Together Now

La sesta puntata di All Together Now, ha visto anche la presenza di un ospite speciale: Cristiano Malgioglio. Il cantautore ha cantato un brano contro la violenza sulle donne. Ecco i video Mediaset.