Tutto pronto, già da un po’, per la finale di All together now. Il 20 giugno 2019, infatti, il programma di Canale 5 “saluta” ufficialmente i telespettatori con l’ultima puntata, tra proclamazione del vincitore di questa prima edizione, attesi super ospiti e momenti conclusivi affidati ai simpatici giudici del “muro”.

All together now: gli ospiti della finale del 20 giugno 2019 sono Renato Zero, Albano, Nek e Ron

Stando alle anticipazioni, nella puntata finale di All together Now, in onda dalle ore 21.30 circa di questo giovedì 20 giugno 2019, ben quattro sono gli ospiti presenti in studio con Michelle Hunziker.

Forse, però, il più atteso è su tutti Renato Zero. Dopo l’annuncio del nuovo tour ad Amici, infatti, l’amato cantautore romano torna in uno studio televisivo per una nuova strabiliante esibizione.

Inoltre, in trasmissione è previsto anche Albano. Reduce dalle due puntate speciali “55 passi nel sole”, il cantautore ha da poco compiuto 76 anni di età e dalla Hunziker sì c’è, ma a quanto pare senza Romina Power.

Infine, tra gli ospiti della finalissima sono attesi anche Nek e Ron. Pure le loro voci vanno ad impreziosire i vari momenti musicali, messi in piedi per la sesta ed ultimissima serata dello show.

All together now, i 12 concorrenti in finale: chi sarà il vincitore?

Ma chi sarà il vincitore di questa prima edizione di All together now? 12 i concorrenti che si contendono il premio di 50.000 euro e, dunque, il trionfo assoluto nella finale della prima versione tricolore del format BBC.

In lizza per la vittoria, infatti, c’è anche Dennis Fantina. Già vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi, dalla Hunziker Fantina ha dimostrato di sapersi mettere nuovamente in discussione, tra vita privata e passione per la musica.

Quindi gli altri finalisti: gli unici “100” dei giudici, Alessandra Procacci e Martina Maggi; Luca Di Stefano, che con la sua voce ha commosso J-Ax; Luca Paradisone, che ha “preso” la giuria con la sua storia di riscatto. Insomma, chi vincerà? Appuntamento a giovedì 20 giugno 2019 per scoprirlo!