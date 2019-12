La prima puntata di All together now 2 è andata in onda mercoledì 4 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5. Il debutto della nuova edizione del programma condotto da Michelle Hunziker ha visto protagonisti Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Umberto Tozzi e Raf come ospiti speciali. Scelti, però, anche i primi 4 semifinalisti, mentre, ieri sera, ad andare in finale sono stati soltanto due concorrenti. Ecco il video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa ieri in tv e tutte le esibizioni di chi si è presentato davanti al muro “umano” dei giudici. Il video è disponibile in apertura d’articolo e si può consultare in versione streaming on demand.