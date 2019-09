“Ali di libertà” di Andrea Bocelli torna in prima serata su Rai1. Lo show – evento vedrà il celebre artista esibirsi in alcune delle più belle ed affascinanti arie operistiche con la partecipazione di illustri ospiti. A condurre la serata Stefano Accorsi e Serena Rossi. Ecco tutte le anticipazioni.

Ali di libertà, lo show di Andrea Bocelli da Lajatico su Rai1: ecco quando

Tutto pronto per il primo grande evento del sabato sera di Rai1: si tratta di “Ali di libertà 2019″, lo spettacolo di Andrea Bocelli in programma sabato 14 settembre 2019 in prima serata su Raiuno. Dalla splendida cornice del Teatro del Silenzio di Lajatico, ridente cittadina della provincia di Pisa, andrà in scena uno degli spettacoli più attesi dell’anno.

Sul palco il grandissimo Andrea Bocelli è pronto a regalare al pubblico le interpretazioni di alcune delle più belle arie operistiche supportato da un cast di artisti di fama internazionale accompagnati dall’Orchestra diretta da Beatrice Venezi e Carlo Bernini . Spazio alle composizioni di artisti del calibro di Puccini, Giuseppe Verdi fino a Beethoven, il tutto impreziosito dalle coreografie curate da Luca Tommassini.

A condurre la serata – evento Stefano Accorsi pronto a ricoprire il duplice ruolo di “padrone di casa”, ma anche di narratore visto che spiegherà al pubblico e ai telespettatori tutto quello che accadrà sul palcoscenico allestito presso l’anfiteatro Teatro Del Silenzio. Accanto all’attore ci sarà anche Serena Rossi.

Ali di libertà di Bocelli: ospiti

Tantissimi gli ospiti italiani ed internazionali pronti a condividere con Andrea Bocelli il palcoscenico del Teatro del Silenzio di Lajatico. A cominciare dalla etoile Carla Fracci, che nonostante abbia superato gli 80 anni, resta sempre una delle star indiscusse della danza mondiale. E ancora: Mika che si esibirà sul palco con Andrea e il figlio Matteo Bocelli, mentre previsto durante la lunga serata anche un duetto tra padre e figlio proprio come è successo durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Ricordiamo che la serata “Ali di libertà” sarà interamente dedicata alla raccolta fondi per Andrea Bocelli Foundation che quest’anno ha come obiettivo finale quello di ricostruire l’accademia musicale della città di Camerino crollata durante il terremoto del 2016.

Per chi volesse donare è attivo il numero solidare 45580 dal 9 al 15 settembre.