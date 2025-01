In una dichiarazione inaspettata, Alfonso D’Apice svela il sentimento nutrito verso Chiara Cainelli, al Grande Fratello. Il momento particolarmente romantico e al contempo teso, intanto, sorprende i telespettatori, tra i trend di discussione sui social.

Grande Fratello 2025, Alfonso D’Apice svela il sentimento top-secret

Anche se con parole vaghe e allusive, Alfonso ribadisce a Chiara di essere interessato a lei. La rivelazione del giovane registrata ai microfoni del Grande Fratello, a cuore aperto con la bionda coinquilina, potrebbe però compromettere il rapporto di convivenza con il coinquilino Javier Martinez, che non ha mai fatto mistero di essere attratto dalla giovane. Intanto, Alfonso parla dei suoi sentimenti al confronto con Chiara, mentre i due sono distesi su un letto nella Casa più spiata d’Italia.

Nella mente di Alfonso tutto ha un senso e le dinamiche di gioco al Grande Fratello sono ora più chiare. E il ragazzo prova a spiegarsi, ammettendo che il bacio di Chiara con Javier, gli abbia fatto capire di nutrire un sentimento per lei. Tuttavia la coinquilina non riesce a capacitarsi del fatto che il napoletano si sia allontanato frenando la loro frequentazione, ad un certo punto, nel gioco della convivenza.

Il confronto intimista con Chiara Cainelli

In virtù dell’onestà intellettuale, Alfonso D’Apice non intende più fare mistero di tenere a Chiara Cainelli. Anche se conscio che quest’attrazione potrebbe inevitabilmente dividerlo da Javier Martinez così come compromettere in definitiva la già difficile convivenza tra lei e quest’ultimo ex flirt della giovane.

Chiara palesa di non voler giocare il ruolo di preda e neanche quello di predatrice e donna contesa tra due uomini. E rispetto al corteggiamento di Alfonso D’Apice, ora, si direbbe scettica. Ammette di non fidarsi del confidente. Il gieffino, poi, non nasconde la tendenza ad allontanarsi dalla persona che più gli interessa per un meccanismo di difesa, temendo il rischio di imbattersi in una dipendenza affettiva.

Alfonso vorrebbe proteggersi da Chiara e il suo sentimento, rispetto alle conseguenze che potrebbe riportare nel gioco e in virtù della pacifica convivenza con Javier. Ma la bionda gieffina dissente. “Javi non è una vittima qua” afferma perentoria Chiara, esortando il coinquilino a vivere fino in fondo il gioco con verità e a schiarirsi le idee dopo il corteggiamento di Alfonso riservato prima alla ex fidanzata Federica e poi alle ultime fiamme nella Casa, Maria Vittoria e Zeudi.

Il napoletano non ci sta a passare come un ‘donnaiolo’, mentre Chiara non riesce a fidarsi della sua sincerità. Il confronto, al GF, si conclude con un bacio amichevole a conferma della conoscenza intima tra i due, che infine si scambiano il saluto della ‘buonanotte’.

Intanto, tra i telespettatori utenti nel web se da una parte c’è chi scommetterebbe in una lovestory tra i due gieffini, d’altro canto c’è chi ipotizza che dopo il confronto la conoscenza possa rivelarsi un fuoco di paglia tra Chiara e Alfonso.