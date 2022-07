Ogni edizione la scuola di Amici di Maria De Filippi accoglie i sogni di giovani aspiranti artisti che durante la messa in onda del programma crescono e si fanno apprezzare per il proprio talento. Così è stato per Alex Wyse che, dalla prima puntata del pomeridiano, ha riscosso grande interesse da parte del pubblico. Di seguito, tutte le ultime novità sul cantante milanese che ha annunciato il suo primo tour in giro per l’Italia.

Alex: dalla scuola di Amici ai club per il suo primo tour

Alex Wyse è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Voce potente, scrittura internazionale e viso da teen idol in piena regola. Sin dall’inizio, il pubblico di Canale5 l’ha scelto come uno dei più meritevoli alla vittoria finale eppure l’amico-nemico Luigi Strangis è riuscito a sfilargli la coppa. Un distacco piccolissimo che si riscontra anche nell’affetto social che entrambi questi giovani artisti ricevono. Non ce ne voglia nessuno ma Alex Wyse e Luigi Strangis sono Amici 21 e le guerre tra fandom sono inutili poiché la musica dovrebbe unire piuttosto che disunire.

Così come per il vincitore in carica, anche per Alex è arrivato il momento di cantare davanti al suo pubblico. Infatti, sono state appena annunciate le prime quattro date del Non Siamo Soli Tour:

3 settembre – Anfiteatro Falcone Borsellin – Zafferana Etnea (CT)

9 settembre – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati (MC)

9 novembre – Largo Venue – Roma

23 novembre – Fabrique – Milano

I biglietti sono disponibili, da oggi alle ore 15:00, sul sito di Vivo Concerti e nei punti vendita autorizzati.

Alex: prima duetta con Bravi e Meta, poi il Non Siamo Soli Tour

In quest’estate che Alex difficilmente dimenticherà sono già avvenuti due momenti molto emozionanti e particolari. Il primo è il duetto con Michele Bravi sul brano Senza Chiedere Permesso e l’altro riguarda l’apertura del concerto a Villa Ada di Ermal Meta con conseguente duetto su Piccola Anima.

Il sostegno e l’incoraggiamento ricevuti da questi due Big della musica italiana, non sono i soli, sono per Alex un buon punto da cui partire per continuare ad urlare i suoi sogni al cielo. Intanto, il brano che da il titolo al suo primo ep Non Siamo Soli macina numeri su Spotify e Youtube e l’ep, in classifica Fimi risulta essere tra i più venduti e vicino alla certificazione d’oro. Anche in questo vanno in coppia Alex Wyse e Luigi Strangis.