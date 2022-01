È di ieri la notizia che vedeva Alex Belli lontano dall’Italia, precisamente indirizzato in qualche spiaggia di Sharm el Sheik. L’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip aveva dichiarato infatti “Il GF Vip 2022 non è più il mio game”. Belli aveva anche postato una stories sul suo profilo Instagram dove era intento a prendere un aereo.

Alex Belli è a Sharm el Sheik? Ecco dove potrebbe trovarsi

In un tweet del 25 gennaio Alex Belli scrive: “GAME OVER Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!”

Sharm el Sheik e la quarantena per chi rientra

Se Alex Belli fosse realmente partito per l’Egitto, qualora decidesse di tornare sui suoi passi, e quindi di ritornare nello studio del Grande Fratello Vip, non potrà farlo facilmente perché la destinazione scelta dall’attore prevede delle regole rigide per quel che riguarda le normative anticovid. Infatti, chi torna dall’Africa deve osservare un periodo di 10 giorni di quarantena con un tampone negativo al termine.

Alex Belli è a Milano?

Quello che ci ha insospettito e fatto pensare che Alex Belli non sia partito per Sharm el Sheik è il fatto che sul suo profilo Instagram e su quello della sua agenzia fotografica, sono apparse delle stories di un servizio fotografico che mostrava Alex Belli a lavoro mentre scattava delle foto alla bellissima Antonella Fiordelisi. Video condivisi poi anche dalla modella. Qualcuno potrebbe pensare che i video siano stati realizzati prima e postati in un secondo momento. Sarà così? Oppure Alex Belli non ha mai lasciato l’Italia e domani sarà come al solito in studio alla corte di Alfonso Signorini? Non ci resta che aspettare la puntata di domani.