E’ ufficiale: Alessia Marcuzzi è una delle novità della programmazione Rai 2022-2023. La conduttrice approda il prossimo autunno in prima serata su Rai2 con un nuovo programma dal titolo “BOOMERISSIMA”.

Alessia Marcuzzi torna in Rai con BOOMERISSIMA: quando su Rai 2

Dopo anni di successi in Mediaset, Alessia Marcuzzi ritorna in Rai. La conduttrice è una delle novità più interessanti durante la presentazione dei palinsesti televisivi Rai 2022-2023. A presentarla con grande entusiasmo è il direttore Stefano Coletta che in conferenza stampa ha dichiarato:

“torna dopo tantissimi anni, è la donna più energetica che abbia mai incontrato: Alessia Marcuzzi. Torna con Boomerissima, un modo per raccontare il presente e il passato. Il lavoro che voglio fare su Alessia è che non sia la conduttrice solo parlante, lei ha un grandissimo background sui social dove è seguitissima, quindi vogliamo ricreare tanto. Il programma sarà una casa nella casa, un doppio studio televisivo abitato dalla sua biografia“.

Che dire c’è tanta attesa e curiosità sul ritorno in Rai della Marcuzzi che condurrà il nuovo varietà dal titolo Boomerissima. Ecco le prime indiscrezioni trapelate sul programma.

Boomerissima, Alessia Marcuzzi su Rai2: quando inizia

Il ritorno di Alessia Marcuzzi in Rai ha una data. Da martedì 22 novembre 2022 al via “BOOMERISSIMA” , il varietà che racconta i personaggi, la mu- sica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70’, 80’, 90’ e 2000 e li mette a confronto con il presente, per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli. Una nuova avventura televisiva per la Marcuzzi che, dopo un anno sabbatico dalla tv (e da Mediaset), ha accettato di rimettersi in gioco tornando a Viale Mazzini.

Boomerissima si preannuncia come un grande gioco tra generazioni e ricordi, il tutto gestito da Alessia Marcuzzi. “Passato e presente sono rappresentati ciascuno da una celebrity che si batterà per dimostrare la superiorità della propria epoca” – si legge nella scheda del programma che vedrà sfidarsi due epoca a colpi di quiz, ma anche canzoni, mode, fenomeni e tanto altro.

Attenzione: lo show, infatti non si svolgerà solamente nello studio, ma si articolerà anche nei suoi ambienti circo-stanti: il backstage, vera e propria casa in cui passeranno gli ospiti dello show e vivranno una serie di divertenti presenze fisse, e la strada appena fuori gli studi, elemento di congiunzione con il pubblico. Che dire un varietà inclusivo e moderno che si preannuncia proprio nelle corde della travolgente e simpaticissima Alessia Marcuzzi!