Alessia Marcuzzi riconfermata nei Palinsesti Rai 2023-2023 con la seconda stagione di Boomerissima, il varietà che contrappone boomer vs millenials! Dopo gli ottimi risultati della prima edizione, la conduttrice torna il prossimo autunno e sui social ha condiviso tutta la sua gioia!

Boomerissima 2 con Alessia Marcuzzi, quando in tv su Rai2. La conduttrice festeggia su Instagram

Ci sarà anche Boomerissima nella prossima stagione autunno – inverno della Rai. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2023-204, i vertici Rai hanno confermato la presenza di Alessia Marcuzzi alla conduzione di “Boomerissima 2”. Dopo gli ottimi riscontri del pubblico, il varietà che racconta i miti, le icone, i tormentoni musicali, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70′, 80′, 90’ e 2000 torna con una seconda attesissima stagione in partenza da martedì 31 ottobre 2023. 5 le puntate previste dal 31 ottobre al 28 novembre che vedranno sfidarsi Boomer Vs Millennials, genitori Vs influencer.

Non cambia il format del programma che vedrà due epoche, rappresentate da personaggi del mondo dello spettacolo e dei social, confrontarsi in varie sfide. Dai cavalli di battaglia dei propri anni fino al tormentone estivo senza dimenticare la moda. A giudicare e votare le due epoche il pubblico in studio a cui spetterà determinare la squadra vincitrice. L’annuncio di Boomerissima 2 è stato accolto con grande entusiasmo dalla Marcuzzi che su Instagram ha scritto:”Boomerissima torna in autunno. Sono molto felice e spero lo siate anche voi! @instarai2 #boomerissima“.

Boomerissima, gli ascolti della prima edizione

La prima edizione di Boomerissima di Alessia Marcuzzi ha registrato un buon riscontro negli ascolti da parte del pubblico. Il debutto del format ha incuriosito nella prima puntata 1.310.000 spettatori con uno share del 7.4%. Ancora meglio gli ascolti della seconda puntata che ha visto crescere gli spettatori a 1.459.000 con uno share dell’8,5%. La terza puntata ha registrato un lieve calo con 1.143.000 telespettatori e il 6,9 di share così come la quarta con 1.072.000 telespettatori pari al 6,5% di share.

Nonostante la flessione degli ascolti, i vertici Rai entusiasti dei risultati della Marcuzzi, hanno richiesta la registrazione di una puntata extra andata in onda dopo il Festival di Sanremo. La quinta ed ultima puntata del varietà si è conclusa con 1.119.000 spettatori e lo 7,29% di share. Gli ascolti hanno quindi premiato la prima stagione di Boomerissima che, dati alla mano, ha registrato un ascolto pari al 7,35% di share con picchi di anche 10%. La Marcuzzi è riuscita nel suo obiettivo con Boomerissima che ha registrato ben tre punti sopra la media del prime time di Rai2.

L’appuntamento con Boomerissima 2 di Alessia Marcuzzi è da martedì 31 ottobre 2023 in prima serata su Rai2.