Dopo il successo di “Boomerissima”, Alessia Marcuzzi è tornata a presentare uno spettacolo musicale in occasione di “Italia Loves Romagna“, il concertone benefico che ha visto riunirsi grandi artisti per raccogliere fondi da devolvere all’Emilia Romagna dopo la terribile alluvione.

Alessia Marcuzzi e il caso Francesca Fagnani dopo Italia Loves Emilia

La serata di Italia Loves Emilia è stata un successo e ha visto alternarsi sul palcoscenico della RCF Arena di Campovolo: Amadeus, Francesca Fagnani, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Fin qui tutto alla grande, anzi la Marcuzzi ha conquistato il pubblico di Raiuno e dei social e in tanti hanno vissuto l’effetto nostalgia ricordando i fasti del Festivalbar. Non solo, i fan sognano già una possibile co-conduzione Amadeus-Marcuzzi al prossimo Festival di Sanremo. Intanto proprio sui social è scoppiato un caso per via di un like sospetto che la Marcuzzi ha lasciato ad un commento contro Francesca Fagnani.

La Marcuzzi è molto attiva e presente sui social; da Instagram a Twitter, la conduttrice è sempre pronta a condividere e commentare con i suoi follower interagendo anche con dei tweet. Dopo la serata di Italia Loves Emilia, la conduttrice ha letto una serie di tweet mettendo il like ad un commento di un utente che ha giudicata inadatta la presenza di Francesca Fagnani. “La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco” – ha scritto un utente a cui Alessia ha messo un like. Questo like è diventato un caso mediatico con diversi utenti che ci hanno intravisto una frecciata alla conduttrice di Belve.

Alessia Marcuzzi, le scuse per il like al tweet contro Francesco Fagnani: “sono cecata”

A chiarire la vicenda il giorno dopo è stata proprio Alessia Marcuzzi scrivendo un lungo post:

Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro Francesca Fagnani. Non avevo letto bene il contenuto evidentemente. Io e Francesca siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic! Chiedo scusa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Me so’ sbajata. E anche un po’ ciecata.

Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro @francescafagnan !!!

Non avevo letto bene il contenuto evidentemente🤪

Io e Fra siamo amiche da… — Alessia Marcuzzi (@lapinella) June 26, 2023

Il commento della Marcuzzi ha incontrato il favore della collega Francesca Fagnani che ha risposto con un tweet. Che dire pace fatta tra le due che, oltre ad essere colleghe, sono anche grandi amiche!