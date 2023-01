Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio non sono ancora tornati in onda su Rai 2 dopo la pausa natalizia del loro programma mattutino Viva Rai 2 ma già creano un po’ di scompiglio. Questa mattina qualche danno lo hanno creato alla conduttrice Alessia Marcuzzi, che proprio questa sera ha debuttato con il suo nuovo programma in prima serata dal titolo Boomerissima. Andiamo a vedere cosa hanno combinato Fiorello e Biggio.

Alessia Marcuzzi: Fiorello e Biggio pubblicano il suo numero di cellulare sui social

I due conduttori di Viva Rai 2, questa mattina durante una loro diretta su Instagram hanno inquadrato il numero di cellulare della conduttrice Alessia Marcuzzi. La conduttrice del nuovo programma di Rai 2 Boomerissima, è stata subissata di telefonate e messaggi da parte di migliaia di fan.

Alessia Marcuzzi inondata di messaggi

Fiorello e Fabrizio Biggio, che da ieri sono tornati alle dirette mattutine su Instagram in attesa del ritorno su Rai2 con ‘Viva Rai2’ da lunedì prossimo alle 7.15, erano pronti a chiamare la conduttrice per promuovere appunto il suo nuovo programma ma, mentre Biggio, che è anche parente della Marcuzzi perchè ha sposato una cugina di Alessia, lanciava la telefonata, Fiorello inquadrava lo schermo del telefono, dove sotto al nome compariva anche il numero della conduttrice.

La moglie di Biggio al marito: “Sei un cretino”

A chi era collegato in diretta sono bastati pochi secondi per riconoscere il numero. La conduttrice è stata inondata di messaggi e telefonate da parte dei fan. “Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero”, ha sottolineato preoccupato Rosario Fiorello mentre Alessia Marcuzzi cominciava a pubblicare sulla storie di Instagram i messaggi dei fan. Laconico il messaggio della moglie di Fabrizio Biggio, letto in diretta da Rosario: “Sei un cretino”.

Video: Fiorello e Biggio pubblicano il numero della Marcuzzi suoi social

Ecco di seguito il video del momento in cui Fiorello e Biggio mostrano il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi. Video diventato poi virale sui social.