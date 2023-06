La conduttrice tv Alessia Marcuzzi, ospite nella puntata odierna di È Sempre Mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1, conferma il ritorno di Boomerissima, il programma tv andato in onda in prima serata su Rai 2 durante questa stagione televisiva e che ha segnato il ritorno in Rai della conduttrice.

Alessia Marcuzzi conferma a È Sempre Mezzogiorno il ritorno di Boomerissima

Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice Alessia Marcuzzi, anticipate proprio oggi all’amica Antonella Clerici, il suo programma dal titolo “Boomerissima” dovrebbe tornare in onda, sempre in prima serata su Rai 2, dal prossimo 26 settembre. La seconda stagione del format condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda, a quanto sembra, per ben sei nuove puntate collocate al martedì sera di Rai 2.

Belve dal 7 novembre su Rai 2

È molto probabile che poi a partire dal mese di novembre, Boomerissima darà spazio a un altro grande successo della seconda rete della Tv di Stato: Belve, condotto dalla giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani. La nuova stagione del programma condotto da Francesca Fagnani, che quest’anno è arrivato conquistare la prima serata della seconda rete nazionale, dovrebbe infatti prendere il via dal prossimo 7 novembre, sempre di martedì in prima serata.

Presentazione palinsesti Rai il 7 luglio 2023

Notizie che trapelano in queste ore e a poche settimane dalla presentazione dei palinsesti tv 2023 – 2024, prevista per il giorno 7 luglio, quando finalmente la Rai svelerà quali sono i programmi che trovano conferma e posizionamento nelle fasce orarie durante la nuova stagione televisiva e quali non saranno quelli confermati, nella nuova era della tv pubblica.

Boomerissima: il format condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2

Il programma racconta i personaggi, la musica, i programmi TV, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni ’80, ’90 e 2000 e li mette a confronto con il presente per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli. In ogni puntata passato e presente sono rappresentati ciascuno da un personaggio famoso che si batte per dimostrare la superiorità della propria epoca.

Il varietà non si svolge solo in studio, ma vengono coinvolti il dietro le quinte e la strada appena fuori dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi, elemento di congiunzione con il pubblico. Il set è caratterizzato anche dalla presenza di un salotto Back in Time in stile anni ’80 e ’90. Non mancano effetti scenici come la presenza di un armadio dai poteri magici.

Il vincitore della serata viene proclamato dal pubblico presente in studio usando come strumento di valutazione le prestazioni ottenute dai concorrenti nei vari giochi. La sigla del programma è la canzone Wannabe delle Spice Girls.