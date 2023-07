L’amore nato all’interno degli studi di Uomini e Donne non smette di dare i suoi frutti: Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono infatti diventati genitori di Mattia. Ad annunciare il lieto evento, attraverso una storia sui loro profili instagram, sono stati i neogenitori con due foto molto tenere. Vediamo insieme cosa hanno scritto e chi è la coppia formata grazie a Maria De Filippi.

L’amore nato a Uomini e Donne di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri: genitori per la terza volta

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono sposati dal 2013 e hanno già due figli: Niccolò di 8 anni e Leonardo di 6 anni. Stanotte alle 3.20 è venuto alla luce Mattia. A comunicarlo è stata Alessia con una una storia su Instagram che la immortala mentre è in ospedale, testa a testa con suo marito. Aldo Palmieri ha poi pubblicato la stessa foto con scritto: “Tutto l’amore che ho”. Sotto il profilo di Alessia una semplice scritta:

“18.07.2023. Ore 3.20. Benvenuto Mattia”.

Poi Alessia ha postato un’altra storia, con la manina di Mattia, rassicurando sulle sue condizioni di salute.

“Stiamo bene, benissimo. Siamo circondati da amore e non smetteremo mai di dirvi grazie per questo“.

Alti e bassi della coppia

Tra Aldo e Alessia non tutto è andato sempre per il verso giusto. Oltre 10 anni fa, il tronista scelse la corteggiatrice in modo non tradizionale: durante una puntata e senza le famose sedie rosse. Da quel momento i due sono andati a convivere insieme in Sicilia e si sono sposati nel 2013. La coppia poi ha subito una crisi quando Aldo ha ammesso di aver tradito Alessia. Ma la donna ha voluto aspettare suo marito e l’ha perdonato. Nel 2021 arriva però un’altra tegola: Alessia deve abortire. La coppia poi era stata ospite ad aprile 2023 di Verissimo dove avevano parlato del loro grande amore e dell’arrivo del terzo figlio. Oggi l’annuncio della nascita di Mattia, il terzo maschietto di casa.