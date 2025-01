Nella seconda stagione di “Black out 2 – Le verità nascoste” tutti i nodi verranno al pettine. Parola di Alessandro Preziosi che nella serie di Raiuno in onda da martedì 14 gennaio veste i panni di Giovanni Lobianco. Giovanni è un padre che dopo la scomparsa della moglie arriva in montagna con i suoi figli per trascorrere una vacanza. La sua situazione, già di per sé difficile, si complica ulteriormente quando un incontro imprevisto, legato a un passato misterioso, lo coinvolge in una spirale che lo trascina verso un vero e proprio conflitto interiore.

“Black out 2”, intervista ad Alessandro Preziosi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Alessandro Preziosi. L’attore ci ha dato qualche anticipazione su quello che accadrà al suo personaggio: “Ci saranno degli stravolgimenti rispetto al finale della prima stagione. Anche quando noi attori abbiamo letto le sceneggiature nelle varie riunioni siamo rimasti di stucco. Ci sono dei cambi improvvisi di scenari che obbligano i protagonisti a trovarsi sempre alla fine di ogni episodio a pochi centimetri dal baratro”.

Intanto la figlia di Giovanni, Elena, si risveglierà dal coma ma avrà problemi di amnesia. L’istinto di protezione di Giovanni si farà allora più forte: “La figlia si risveglierà ma sarà ignara di tutto, diventa quasi una specie di spettatrice. Questo è sicuramente l’aspetto più intrigante per quello che ricorda il mio personaggio. Sarà costretto a raccontare alla figlia la verità perché quello che si prospetta è davvero l’apocalisse”. Spazio anche alla vicenda sentimentale.

Nella prima stagione, tra Giovanni e Claudia era nato del tenero. Lui però aveva ricevuto l’ordine di ucciderla. In questa seconda stagione, Giovanni cercherà di farsi perdonare: “Giovanni e Claudia avranno altre priorità”.