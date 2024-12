Alessandro Gassmann porta in tv una delle commedie più celebri di Eduardo De Filippo, “Questi fantasmi” su Raiuno il 30 dicembre. Nei panni dei protagonisti Massimiliano Gallo e Anna Foglietta. La regia di Gassmann è stata quella di un film rispettoso della scrittura teatrale pur inserendolo in un’ambientazione ghost.

Intervista ad Alessandro Gassmann regista di “Questi fantasmi”

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Alessandro Gassmann. L’attore e regista ci ha raccontato di essere legato a questo progetto per motivi familiari: “Mio padre interpretò una meravigliosa versione di questa commedia in un film degli anni 70 assieme a Sophia Loren. Era un film molto lontano da quella che era la commedia teatrale di Eduardo mentre il mio film è più vicino all’originale. Anche il personaggio che interpretavo ne “I bastardi di Pizzofalcone” si chiamava Giuseppe Lojacono come il protagonista di “Questi fantasmi”. Ci sono tanti aspetti che mi hanno attratto verso questa commedia e quando mi è stata offerta la regia non ho voluto perderla perché quando lavori su testi così straordinari è tutto più semplice. Bisogna evitare solo di rovinare quello che si straordinario Eduardo ci ha lasciato”.

Alessandro Gassmann ci ha spiegato di aver lavorato sul testo originale senza però stravolgerlo: “Ho lavorato molto sull’interpretazione degli attori. Ho scelto attori che potessero essere giusti per i ruoli e sono riuscito ad avere un cast fantastico. Poi ho voluto dare a questa commedia ambientata nel 1952 un tocco ghost più attuale che penso possa essere divertente per un pubblico più giovane che magari non conosce il teatro di Eduardo De Filippo”.

Sull’attualità del testo, Gassmann sottolinea come si parli di doppiezza: “Si parla della falsità umana. Viviamo in una società in cui la falsità si è molto sviluppata a partire dalle fake news che circolano ormai ovunque. Il messaggio che lancia è importante, di tenere vicine le persone che amiamo, di essere sinceri il più possibile nella nostra vita”.

Non è la prima volta che Gassmann dirige Massimiliano Gallo. Era già accaduto con il film “Il silenzio grande” presentato qualche anno fa al Festival del Cinema di Venezia. Ormai tra loro è nato un bel sodalizio artistico: “Siamo due stacanovisti, perfezionisti, non siamo mai soddisfatti. Lui non si ferma mai, mi ha detto che anche a Capodanno lavora. Abbiamo avuto due padri famosi, ingombranti sia pur in modo diverso che ci hanno insegnato quanto sia importante l’applicazione del nostro lavoro e che ci hanno ricordato quanto siamo stati fortunati ad avere questa possibilità”.

A febbraio inizieranno le riprese della terza stagione di “Un Professore”. Ai nostri microfoni, Alessandro ha regalato qualche anticipazione: “Inizierò le riprese a metà febbraio. Sto leggendo il copione. Ci saranno una tale quantità di novità, nuovi arrivi e di capovolgimenti che secondo me questo è l’anno con più accadimenti. Ogni puntata avrà come sempre un filosofo che il professore introdurrà ai suoi allievi”.