Da quando Amadeus ha annunciato che non presenterà Sanremo 2022, è partito il toto-nomi sul prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Noi abbiamo sempre avuto un sogno: Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2022, perchè? Ve lo spieghiamo

Perché? Semplice: perché chi meglio di lui rappresenta il connubio perfetto tra talento, bravura e quello stile che strizza l’occhio ai giovani che la Rai sta preferendo da qualche tempo?

Cattelan è un ragazzo intelligente, scaltro, spigliato, preparato, a modo e con un talento naturale per tutto ciò che è spettacolo. Ha fatto la gavetta, quella vera, dalle trasmissioni di TRL fino a Quellicheilcalcio passando per Ziggie su Italia1 (e se vi ricordate di questo programma per bambini, siete dei veri nostalgici).

Insomma ha parlato linguaggi diversi per ogni tipo di pubblico prima di consacrarsi definitivamente a Sky con XFactor sì, ma anche col suo più grande capolavoro: EPCC. Qualcuno storceva il naso: “Eh sì è bravo, ma un programma tutto suo è duro da sostenere…” e invece manco per niente!

Con “E poi c’e Cattelan” ha sfoderato finalmente tutta la sua verve e la sua impressionante bravura, dimostrando di essere non solo un eccellente presentatore ma anche un fantastico intervistatore e deus ex machina capace di interfacciarsi con qualunque tipo di interlocutore.

Lo stesso Gerry Scotti, ospite nel suo programma, lo consacrò: “Io non vado mai ospite nelle altre trasmissioni, ma se ci vado è perché quella trasmissione mi piace!”. Insomma, avrete capito che abbiamo un debole per Cattelan, ma c’era un problema fino a poco tempo fa: Alessandro è molto conosciuto, ma il pubblico di Rai1 di età medio-alta che guarda Sanremo, riuscirà a superare il pregiudizio del ragazzo giovane che questo stesso pubblico probabilmente conosce poco?

Nel senso, ok la gavetta, ma Ale è un volto di Sky e non siamo certi che il pubblico Rai lo abbia seguito sul satellite. Dubbi legittimi, ma che finalmente sono caduti. Perché a settembre Cattelan avrà un programma tutto suo in prima serata su… Esatto, su Rai 1! Si chiamerà Da Grande e infatti ci aspettiamo grandi cose.

Il modo migliore per tracciare la strada che lo porterebbe a Sanremo. Giusto che si prenda l’Ariston, se lo merita ❤️