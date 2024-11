Dal 12 novembre andrà in onda su Raidue Sanremo Giovani 2024. Al timone del talent dedicato agli esordienti della scena musicale Alessandro Cattelan. Ma non è tutto. Cattelan sarà anche al timone del DopoFestival, l’appuntamento post serata che ritorna in onda su Rai 1 dall’11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del Festival di Sanremo 2025. Oggi in occasione della conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha poi lanciato una vera e propria bomba. Il conduttore ha annunciato che sarà affiancato da Alessandro Cattelan nella serata finale del Festival di Sanremo.

Alessandro Cattelan, intervista esclusiva al conduttore di “Sanremo Giovani 2024”

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato Alessandro Cattelan. Per lui non è la prima volta alla conduzione di un talent. Per nove anni, ha infatti condotto con grande successo “X-Factor”, da cui sono usciti grandi artisti come Marco Mengoni, Noemi, I Maneskin e tanti altri.

Per Cattelan non c’è nessuna differenza però tra la conduzione di Sanremo Giovani e quella di X-Factor: “Credo che Sanremo Giovani non sia più complesso rispetto ai programmi che ho fatto finora e penso all’Eurovision, a X-Factor. E’ qualcosa che fa parte del bagaglio culturale che uno si forma dopo tanti anni di gavetta”.

Su Carlo Conti che lo ha voluto fortemente per questa avventura, ha dichiarato: “Andiamo molto d’accordo. Siamo amici prima ancora che colleghi. Ovviamente ancora non abbiamo lavorato insieme e quindi man mano vedremo come ci troveremo anche da quel punto di vista. E’ qualcosa che non si può impostare decidendolo a tavolino”.

Non potevamo poi non chiedergli un commento sulla conduzione di Giorgia a X-Factor. A tal proposito, Alessandro ha dichiarato: “Giorgia è molto brava e mi imbarazza anche commentarla perché non sono nessuno per esprimere un parere su quello che fa. E’ una persona che sta sul palco da quando è molto giovane e quando impari a stare sul palco non hai problemi da nessuna parte. E’ molto brava e sta facendo una grande stagione”.

Sui 24 talenti che vedremo a Sanremo Giovani ha ammesso: “Sono rappresentativi dei giovani di oggi, di quello che vediamo in classifica. Ho trovato le voci maschili più improntate all’indie, quelle femminili più sull’urban tipo Angelina Mango, Rose Villain e Anna Pepe. Sono felice della durata del programma perché è importante che duri un’ora. Quando avevo iniziare a fare X-Factor mi avevano mandato in Inghilterra a studiare il format originale e lì le puntate duravano un’ora. Secondo me è una durata perfetta perché tiene alta l’attenzione del pubblico”.

Alessandro Cattelan ha poi rivelato un retroscena curioso che riguarda una delle sue figlie. Ha raccontato: “Le mie figlie sono interessate alla musica. Quella più piccola è fan di Anna Pepe e mi ha chiesto tempo fa se per il suo compleanno potevo invitarla a pranzo e io ovviamente l’ho fatto. Anna ha risposto in modo affermativo anche se poi a febbraio può succedere di tutto”.