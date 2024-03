Alessandro Cattelan conduce “Da vicino nessuno è normale”: quando in tv

Alessandro Cattelan sarà alla conduzione di un nuovo show che andrà in onda in prima serata dal titolo ‘Da vicino nessuno è normale‘. Dopo il successo di ‘Stasera c’è Cattelan‘, il conduttore sbarca in prime time con tre appuntamenti. Vediamo insieme quando saranno trasmessi.

Alessandro Cattelan al timone di “Da vicino nessuno è normale”

Nelle ultime settimane si erano rincorsi rumors sull’arrivo in prima serata di Alessandro Cattelan. Ora è arrivata la conferma ufficiale da parte del conduttore che nel corso dell’ultima puntata di ‘Stasera c’è Cattelan‘, andata in onda il 20 marzo, ha reso note le date e il titolo del suo nuovo show. Il programma si chiamerà ‘Da vicino nessuno è normale‘ e andrà in onda in tre prime serate su Rai2 il 20, 27 maggio e il 3 giugno 2024. Una volta terminato ‘Stasera c’è Cattelan‘, che ricordiamo va in onda in seconda serata, sarà la volta di questo nuovo show. Queste le parole del conduttore:

“Non una, non due. Se non ci chiudono prima, tre, prime serate su Rai2. Perché siamo così contenti? Perché abbiamo scoperto che la prima serata paga meglio della seconda serata“.

Ma di cosa parlerà lo show? Ancora non si sa la struttura del programma e gli eventuali ospiti ma è lo stesso Cattelan a spiegarne la natura:

“È un titolo altissimo, sarà un programma dove si ride tantissimo“.

Le voci su Sanremo

Non è la prima conduzione in prima serata per Alessandro Cattelan. Per dieci anni è stato al timone di XFactor e nel 2021 ha condotto su Rai2 due puntate di ‘Da Grande’. Il programma però non convinse del tutto il pubblico ma ora è tempo di mettersi alla prova con questo nuovo show che in tanti vedono come un apripista a Sanremo. È stato lo stesso Fiorello a fare il suo nome, insieme a quello di Antonella Clerici, come prossimo conduttore della kermesse musicale. Un’investitura che Cattelan, solo per ora, rispedisce al mittente. Prima c’è infatti ‘Da vicino nessuno è normale‘.