Continua il toto nomi sul prossimo conduttore di Sanremo 2020 e tra i tanti papabili ora è spuntato anche quello di Alessandro Cattelan. Sarà davvero così?

Alessandro Cattelan a Sanremo 2020?

A sorpresa nelle ultime settimane il nome di Alessandro Cattelan è stato accostato al prossimo Festival di Sanremo 2020. Il conduttore di X Factor sembrerebbe tra i papabili nomi per la 70esima edizione della kermesse italiana che dovrebbe svolgersi a febbraio 2020.

A commentare l’indiscrezione dalle pagine de La Stampa è stato proprio Cattelan reduce dal grandissimo successo di “E poi c’è Cattelan a Teatro“:

“Se ne parla. E mi fa piacere. Diciamo che in questo periodo le proposte non mancano…“

Poche e semplici parole quelle pronunciate dal conduttore che potrebbe scippare all’ultimo proprio ad Amadeus il ruolo di conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo. Stando ad alcune indiscrezioni a volere fortemente il 39enne conduttore di Sky Uno sarebbe Fabrizio Salini, l’amministratore delegato della Rai. Una lotta interna visto che si vocifera che Teresa De Santis, la direttrice di Raiuno, preferirebbe alla conduzione Amadeus. Chi la spunterà?

Fiorella commenta l’ipotesi Alessandro Cattelan a Sanremo

Amadeus o Alessandro Cattelan a Sanremo 2020? Non è dato saperlo, ma a commentare la notizia è stato Fiorello. Lo showman siciliano ha commentato un articolo di Repubblica circa il possibile arrivo di Cattelan sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo così:

Conti indispettito per l’arrivo di Cattelan? Dovrebbe essere indispettito Amadeus se lo prendono a Sanremo. Ci rimarrebbe molto male, ha dato il sangue per l’azienda e poi prendono uno Sky. Io ci rimarrei male, senza nulla togliere al bravissimo Cattelan.

Intanto via AdnKronos Antonella Nesi scrive che al momento Amadeus è in assoluto il favorito alla conduzione della prossima edizione di Sanremo 2020. Non solo, stando a quanto detto dall’agenzia di stampa il conduttore ricorrerebbe anche il ruolo di direttore artistico come successo in passato per Carlo Conti e Claudio Baglioni.