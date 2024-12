“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” taglia un traguardo importante. Lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia e condotto da Borghese in onda dal 22 dicembre tutte le domeniche alle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand, festeggia dieci anni.

“4 Ristoranti”, Alessandro Borghese festeggia i 10 anni del programma

Per l’occasione Alessandro Borghese ha incontrato la stampa in una conferenza su Zoom in cui ha fatto un bilancio di questa avventura fortunata. Il popolare chef ha sottolineato come negli ultimi anni il programma sia diventato però un’arma a doppio taglio per i ristoratori perché mentre alcuni cedono alle lusinghe per popolarità altri invece si sottraggono spaventati dalle critiche: “Prima c’era più ingenuità, ora c’è più malizia, più conoscenza, più consapevolezza del programma e quindi si sono fatti più furbi. In positivo sicuramente è cambiata la consapevolezza del loro mestiere, della ristorazione, del modo in cui conducono le loro attività, delle loro aziende. Quindi c’è stata un ‘evoluzione in positivo delle cucine, dell’ordine, del modo in cui vengono accolti clienti. Credo che ‘ 4 Ristoranti’ abbia insegnato un linguaggio nuovo con il quale si va al ristorante. Ci sono giovanissimi di 8 -9 anni che sono super appassionati e vogliono giocare a ‘ 4 Ristoranti’ quando vanno con i genitori a mangiare fuori”.

Di disavventure in questi dieci anni ce ne sono state abbastanza. Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto ad Alessandro un aneddoto in particolare e ce ne ha rivelato uno che ci ha fatto sbellicare dalle risate: “Mi ricordo che eravamo a Catania in un mercato del pesce fantastico. Sono entrato un una cucina e ho ordinato un pesce alla brace. Il cuoco prende il pesce e lo mette sulla brace. Mi arriva al tavolo, me lo servono, vado per aprire il pesce. ma talmente era tanta l’emozione del cuoco che non l’aveva né eviscerato, né pulito. Quindi apro il pesce e trovo tutte le budella, il sangue e tutto il resto… Chiamo il cameriere e gli dico: ‘perdonami, ma è farcito’. Il cameriere lo riporta in cucina, ma un autore nel mentre mi aveva informato: ‘il cuoco è scappato sul pontile del porto e non vuole tornare in cucina. Puoi aiutarci per rassicurarlo e farlo tornare?’.

Questo ciclo di 4 Ristoranti si aprirà con la prima delle tre puntate-evento. Quattro ristoratori si sfideranno per eleggere la Migliore pizzeria contemporanea d’Italia: “Ho puntato sui giovanissimi, giovani leve dai 20 ai 25 anni. Partendo dalla tradizione, dalla pizza a rot e carrett di Napoli. È una puntata itinerante, mi sono portato per la prima volta i ristoratori appresso. E sono andato molto sulla tecnica, perché penso che sia giusto equiparare il mondo delle pizzerie a quello dell’alta ristorazione. Ho scelto 4 pizzerie da nord a sud che sono parte dell’eccellenza, e hanno una visione della pizza moderna”.

A contendersi il titolo saranno Davide Ruotolo, pizzaiolo di Palazzo Petrucci Pizzeria, nel centro storico di Napoli; Ciccio Vitiello, pizzaiolo di Cambia-Menti, pizzeria di San Leucio, frazione di Caserta; Francesco Pompetti, titolare e pizzaiolo di Impastatori Pompetti, a Roseto degli Abruzzi (Teramo); Antonio Pappalardo, titolare e pizzaiolo di Cascina dei Sapori a Rezzato (Brescia).

In una puntata dedicata alla Miglior Osteria verace di Roma Est, ci sarà anche un ospite speciale, Lillo. Ormai Alessandro Borghese è diventato un personaggio talmente popolare che Max Giusti si è ispirato a lui per la sua ultima imitazione. Alla nostra domanda se ha gradito l’imitazione, Borghese ha risposto: “Lui è il cattivissimo me perché fa il mio alter ego, ossia quello che vorrei tanto dire da dieci anni ma che non posso, quindi grazie Max”. Dopo aver mangiato in 480 ristoranti e aver ribaltato il risultato per ben 46 volte,

Alessandro Borghese non ha mai pensato di mollare il programma: “Il programma nasce prima con il mio nome e poi con scritto 4 Ristoranti che poi ha generato 4 Hotel, 4 Matrimoni, 4 vattelappésca. È come se fosse mio figlio. Non ho mai pensato né di mollarlo né di darlo a qualcuno”. La nuova stagione non prevede incursioni fuori l’Italia anche se in futuro Borghese conta di fare più puntate anche all’estero.