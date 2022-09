Andrà in onda questa sera, giovedì 1 settembre 2022, su Canale 5, Tutto Accade a San Siro, il concerto-evento che Alessandra Amoroso ha tenuto allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, lo scorso 13 luglio. Per la cantante salentina quello a San Siro è stato il suo primo concerto in uno stadio. Durante la serata evento che verrà proposta questa sera in prima serata sulla rete ammiraglia del Gruppo Mediaset, ascolteremo un medley con le sue canzoni più conosciute.

Alessandra Amoroso, “Tutto Accade a San Siro”, il concerto stasera su Canale 5: scaletta, ospiti e cantanti

Il concerto di Alessandra Amoroso “Tutto Accade a San Siro” andrà in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:20, in prima visione tv. L’evento sarà visibile anche in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

I cantanti ospiti

La Amoroso è accompagnata da un’orchestra di ben 47 elementi, diretta dal maestro Pino Perris, dalla sua band composta da 8 musicisti e da ben 90 ballerini. Le coreografie sono state curate dalla coreografa Veronica Peparini. Tra gli ospiti che vedremo accanto alla Amoroso troviamo il produttore Dardust e la band Boomdabash con cui ha inciso alcuni celebri tormentoni.

La scaletta con le canzoni cantate da Alessandra Amoroso durante il concerto

Ecco di seguito, la scaletta delle canzoni che Alessandra Amoroso ha eseguito durante il concerto Tutto Accade a San Siro e che vedremo questa sera in prima serata su Canale 5.