Sbarca in tv il concerto di Alessandra Amoroso. L’evento dal titolo “Tutto accade a San Siro”, tenutosi a Milano lo scorso 13 luglio proprio all’interno dello stadio San Siro, andrà in onda in prima serata su Canale 5. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, con il promo in rotazione trasmesso sulle reti del gruppo televisivo Mediaset e, rilanciato anche sui canali social dell’azienda.

Alessandra Amoroso, in Tv su Canale 5 il suo concerto “Tutto accade a San Siro”: quando in onda

Per Alessandra Amoroso quello del 13 luglio scorso si trattava del primo concerto della sua carriera in uno stadio. La cantante verrà omaggiata da Canale 5 con questa imperdibile prima serata. L’evento fu trasmesso in diretta radiofonica e televisiva da RTL 102.5. Al momento non c’è ancora una data della messa in onda del concerto. Nel promo in onda sulle reti Mediaset campeggia la scritta: “Prossimamente”.

Alessandra Amoroso e Mediaset: un sodalizio artistico

Al concerto di Alessandra Amoroso allo stadio San Siro di Milano erano presenti oltre 42.000 fan. Quello tra Alessandra Amoroso e le reti Mediaset, è un sodalizio che ha già avuto dei precedenti. Il 23 dicembre 2019 Italia 1 aveva dato grande risalto alla sua musica dedicandole l’intera programmazione della giornata per celebrare i 10 di anni carriera della cantante lanciata dal talent show Amici. Tre anni prima, nel 2016, la stessa rete mandò in onda il Vivere a Colori Tour. E andando ancora indietro nel tempo, nel 2014, Su Canale 5, venne trasmesso il concerto all’Arena di Verona tratto da Amore Puro Tour.

Il messaggio della cantante alle donne e il saluto ai fan

Di questa sua prima esperienza in uno stadio, durante il concerto la Amoroso aveva dichiarato: “Che figata. E’ una cosa bellissima, benvenuti al nostro primo stadio insieme. Questa sera non posso promettervi di non piangere, ma per il tempo che staremo insieme desidero farvi emozionare, piangere di gioia, portarvi nel mio mondo fatto di due anime che finalmente si sono viste, prese per mano e comprese”. La cantante ricordò anche i due anni di Covid e pandemia “quello che è successo in questi due anni è stato terribile, ma possiamo metterlo da parte per vivere il presente“.

Durante l’evento canoro la cantante non ha dimenticato uno dei temi a cui tiene di più: la lotta contro la violenza sulle donne: “Tante volte mi hanno detto che non ce l’avrei fatta, invece tutto accade. E mi rivolgo alle donne: non permettete mai a nessuno di dirvi cosa siete capaci di fare, amatevi sempre, vi va di piangere? Piangete. Fatevi rispettare e amare, sempre e da tutti, siate libere di essere quello che volete“.

Sul finale la dedica ai fan: “la vita è imprevedibile, le cose accadono e non possiamo fare niente, ma possiamo decidere da che parte andare. Io grazie al vostro amore ho scelto la via del bene, della verità e della condivisione“. Infine una dedica anche a se stessa: “voglio dire una cosa dalla ragazzina del 2008 alla donna del 2022… Grazie. E grazie a voi per questi 14 meravigliosi anni di noi“.

Video del promo del concerto di Alessandra Amoroso