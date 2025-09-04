Ci siamo: il concerto – evento di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla arriva in esclusiva assoluta in prima serata su Canale 5. Scopriamo la scaletta delle canzoni, ma anche gli ospiti che hanno partecipato allo show “Io non sarei”.
Alessandra Amoroso, gli ospiti del concerto alle Terme di Caracalla su Canale 5
Stasera, giovedì 4 settembre 2025, dalle ore 21.42 appuntamento con il concerto evento di Alessandra Amoroso dalla splendida cornice delle Terme di Caracalla. Una serata magica che la cantante, ex vincitrice del talent Amici di Maria De Filippi, ha realizzato la scorsa estate per raccontare il suo percorso artistico e musicale. Un incontro speciale con il suo pubblico e i fan, quella BigFamily che non l’ha mai abbandonata. Una scaletta che parte dal debutto della cantante con canzoni come “Immobile” fino ai grandi successi. Da “Comunque andare”, “Stupida”, “Vivere a colori”, “Fino a qui” che ha segnato la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo.
In scaletta anche diversi brani del suo ultimo lavoro discografico “Io non sarei” pubblicato lo scorso 13 giugno con cui è tornata ai vertici delle classifiche di vendita e streaming. Sul palco tantissimi amici e colleghi: da Annalisa a Fiorella Mannoia, da Gigi D’Alessio a BigMama fino a Giorgio Panariello. Special Guest Serena Brancale con cui ha interpretato “Serenata”, una delle hit dell’estate 2025.
Scaletta Alessandra Amoroso Io non Sarei Live alle Terme di Caracalla
Ecco la scaletta ufficiale del concerto – evento di Alessandra Amoroso nella magica cornice delle Terme di Caracalla a Roma. Attenzione: la scaletta potrebbe essere leggermente modificata per la messa in onda in tv stasera su Canale 5.
- La stessa
- Camera 209
- Forza e coraggio
- Tutte le volte
- Notti blu
- Cose stupide
- Fidati ancora di me
- Avrò cura di tutto
- Stupendo fino a qui
- Stupida – Estranei a partire da Ieri – Senza nuvole
- Ciao – Prenditi cura di me
- Amore Puro – Stella incantevole
- Ti aspetto – È vero che vuoi restare
- Segreto – Dalla tua parte
- Urlo e non mi senti – Niente
- Fino a qui
- Un cuore malato (con Gigi D’Alessio)
- Si mette male
- Mezzo rotto (con BigMama)
- Monologo Panariello
- In viaggio (con Fiorella Mannoia)
- Sul ciglio senza far rumore
- Io Non Sarei
- Serenata (con Serena Brancale)
- Rimani Rimani Rimani
- Sorriso grande
- Comunque andare (con Annalisa)
- Vivere a colori
- Immobile
“Alessandra Amoroso – Io non sarei Live in Caracalla”: dove vederlo in tv e streaming
Il concerto – evento “Io non sarei” di Alessandro Amoroso sarà trasmesso in esclusiva assoluta giovedì 4 settembre 2025 dalle ore 21.30 in prima serata su Canale. Non solo, lo show sarà visibile e disponibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.
L’evento è prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera.