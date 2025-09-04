Ci siamo: il concerto – evento di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla arriva in esclusiva assoluta in prima serata su Canale 5. Scopriamo la scaletta delle canzoni, ma anche gli ospiti che hanno partecipato allo show “Io non sarei”.

Alessandra Amoroso, gli ospiti del concerto alle Terme di Caracalla su Canale 5

Stasera, giovedì 4 settembre 2025, dalle ore 21.42 appuntamento con il concerto evento di Alessandra Amoroso dalla splendida cornice delle Terme di Caracalla. Una serata magica che la cantante, ex vincitrice del talent Amici di Maria De Filippi, ha realizzato la scorsa estate per raccontare il suo percorso artistico e musicale. Un incontro speciale con il suo pubblico e i fan, quella BigFamily che non l’ha mai abbandonata. Una scaletta che parte dal debutto della cantante con canzoni come “Immobile” fino ai grandi successi. Da “Comunque andare”, “Stupida”, “Vivere a colori”, “Fino a qui” che ha segnato la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo.

In scaletta anche diversi brani del suo ultimo lavoro discografico “Io non sarei” pubblicato lo scorso 13 giugno con cui è tornata ai vertici delle classifiche di vendita e streaming. Sul palco tantissimi amici e colleghi: da Annalisa a Fiorella Mannoia, da Gigi D’Alessio a BigMama fino a Giorgio Panariello. Special Guest Serena Brancale con cui ha interpretato “Serenata”, una delle hit dell’estate 2025.

Scaletta Alessandra Amoroso Io non Sarei Live alle Terme di Caracalla

Ecco la scaletta ufficiale del concerto – evento di Alessandra Amoroso nella magica cornice delle Terme di Caracalla a Roma. Attenzione: la scaletta potrebbe essere leggermente modificata per la messa in onda in tv stasera su Canale 5.

La stessa

Camera 209

Forza e coraggio

Tutte le volte

Notti blu

Cose stupide

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Stupendo fino a qui

Stupida – Estranei a partire da Ieri – Senza nuvole

Ciao – Prenditi cura di me

Amore Puro – Stella incantevole

Ti aspetto – È vero che vuoi restare

Segreto – Dalla tua parte

Urlo e non mi senti – Niente

Fino a qui

Un cuore malato (con Gigi D’Alessio)

Si mette male

Mezzo rotto (con BigMama)

Monologo Panariello

In viaggio (con Fiorella Mannoia)

Sul ciglio senza far rumore

Io Non Sarei

Serenata (con Serena Brancale)

Rimani Rimani Rimani

Sorriso grande

Comunque andare (con Annalisa)

Vivere a colori

Immobile

“Alessandra Amoroso – Io non sarei Live in Caracalla”: dove vederlo in tv e streaming

Il concerto – evento “Io non sarei” di Alessandro Amoroso sarà trasmesso in esclusiva assoluta giovedì 4 settembre 2025 dalle ore 21.30 in prima serata su Canale. Non solo, lo show sarà visibile e disponibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

L’evento è prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Cristiano D’Alisera.