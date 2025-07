Alessandro Amoroso è incinta, ma si gode il successo del suo ultimo disco di inediti “Io non sarei” che sta portando in giro per l’Italia con un Summer tour. Proprio durante una delle date però la cantante ha interrotto il concerto.

Alessandra Amoroso interrompe il concerto: “posso raccontare quello che succede”

Durante una delle date del Fino a qui summer tour 2025, Alessandra Amoroso è costretta a interrompere la sua esibizione. La cantante è in dolce attesa e tra pochi mesi abbraccerà la figlia Penelope nata dall’amore con il compagno e fidanzato Valerio Pastore. Nonostante la prima gravidanza, l’Amoroso ha deciso di non annullare i suoi impegni di lavoro e proseguire il lungo summer tour iniziato lo scorso 11 giugno con un concerto speciale alle Terme di Caracalla a Roma. Proprio durante uno dei suoi impegni live però Alessandra Amoroso è stata costretta ad interrompere il concerto. Come mai?

A spiegarlo è stata proprio lei dal palcoscenico condividendo così un momento davvero speciale con tutto il pubblico. “Posso raccontare quello che succede?” – ha domandato la cantante al pubblico. La Amoroso, sorridente e felice, ha poi proseguito: “già io sono rimbecillita… probabilmente le mamme mi sapranno dire meglio. Di solito, quando canto, non la sento mai“.

Alessandra Amoroso sul nuovo album: “Io non sarei? mi racconta finalmente libera”

Non solo, Alessandra Amoroso ha proseguito dal palcoscenico raccontando di aver sentito la figlia Penelope muoversi nella pancia. “Sarà che il movimento che faccio la culla. E poi la sera lo so io che concerti fa” – ha detto la cantante che ha raccontato quando la figlia ha deciso di far sentire la sua presenza. “Invece adesso avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta. E ho perso il filo, come si è visto. Per due volte” – ha confessato visibilmente emozionata la cantante che è stata circondata dall’affetto del pubblico.

Il concerto è poi ripreso con l’Amoroso che prosegue il suo tour estivo che la porterà in giro per l’Italia con le canzoni nuove pubblicate nel nuovo album “Io non sarei”, un album da lei stessa definito così “mi racconta finalmente libera”. Viva sempre la libertà!