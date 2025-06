Alessandra Amoroso regina col pancione alle Terme di Caracalla. La cantante salentina ha conquistato il pubblico arrivato da ogni parte d’Italia con una performance da urlo. Tacco 12 e al settimo mese di gravidanza, la Amoroso sfida il caldo e la fatica a suon di celebri hit del suo repertorio musicale.

Alessandra Amoroso, grande show alle Terme di Caracalla – Video

Uno show che verrà trasmesso in autunno su Canale 5 e che vede la presenza di grandi ospiti come Gigi D’Alessio, Annalisa, Big Mama, Serena Brancale, Giorgio Panariello e Fiorella Mannoia. Alessandra Amoroso tra un sorso d’acqua e un altro alterna alla musica momenti di riflessione come quelli a favore della libertà delle donne come lei stessa ricorda più volte sul palco: “Ci sono Paesi in cui io uno show così non potrei farlo”.

Senza mai fermarsi un attimo, solo per i tre cambi d’abito, la cantante riesce a sdoppiarsi nella duplice veste di artista della musica e conduttrice a suon di gag con i suoi musicisti. Una veste inedita per lei che quasi farebbe pensare che la Amoroso sia pronta anche a una carriera nella conduzione, magari di un programma musicale.

Al mattino seguente, senza alcun segno di stanchezza, Alessandra Amoroso riceve i giornalisti sulla terrazza del Loly Boutique Hotel della Capitate. Camicia bianca e pantaloni beige, la Amoroso si racconta a 360°, parlando della gravidanza che le ha letteralmente cambiato la vita, e con un ringraziamento all’uomo che le sta accanto. Non si sottrae alle domande la Amoroso ammettendo anche di aver a volte sbagliato i modi: “Per la prima volta nella mia vita vivo un rapporto d’amore bellissimo. Sento che qualcosa è cambiato dentro di me. Oggi per la prima volta so cosa significa la consapevolezza. La ritrovo nelle scelte mie lavorative, dello staff che ho deciso di avere accanto a me. Non sarei diventata quello che sono oggi se non grazie a queste scelte. Oggi riconosco la mia forza e sono presente in ogni situazione, non penso a quello che è stato o a quello che sarà. Vivo il presente con leggerezza dando importanza a quello che vivo oggi”.

“Sono onorata di aver vissuto quelle due ore e mezza insieme a un pubblico che mi è sempre stato fedele. Bisognerebbe supportare e tutelate le donne incinte anche a livello lavorativo. Io sono una privilegiata”.

Alessandra Amoroso su Sanremo e haters

Dell’esperienza a Sanremo la cantante dice: “Sanremo è stata una tappa molto importante, mi ha insegnato molto anche anche se nella maniera più feroce. Io non ero abituata a ricevere tanto odio. Oggi sono grata a quello che mi è successo perchè sono riuscita a cambiare la prospettiva di vedere le cose. Io mi sento migliorata, volevo piacere a tutti, fare la cosa giusta, dire la cosa giusta, invece no, magari in quel momento ho detto la cosa sbagliata, qualcuno l’ha fraintesa. Oggi dico grazie a quella gente”.

“Penso di essere una persona pura, sincera, onesta, di base buona. Tante vote ho sbagliato il modo, ero piccola. Io non sono mai scesa a compromessi, sono sempre rimasta fedele alla mia persona, anche sbagliando. Grazie al mio compagno ho imparato ad accettare quello che si è, imparare a migliorarsi. Mi dico brava io ma dico grazie alla persona che ho accanto”.