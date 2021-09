Alessandra Amoroso è tornata con il singolo Tutte le Volte in attesa del nuovo album Tutto Accade previsto per il 22 ottobre 2021.

Tutte le Volte, il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

Dopo i singoli Piuma e Sorriso Grande, Alessandra Amoroso in Tutte le Volte canta della voglia di esserci e di amarsi con tutta se stessa. Nessuno può spegnere la tua luce chiunque tu sia e qualsiasi cosa tu voglia fare della tua vita e Alessandra Amoroso te lo canta, anzi urla in faccia perchè la vita va vissuta e non nell’ombra.

“E tutte le volte che resto da sola con me, chiami di notte, cene romantiche, tanti saluti.

Se essere forte sto bene ma ma giro per strada da sola. Dove sei ora? Dove sei ora?”

Il brano Tutte le Volte, scritto da Davide Petrella e prodotto da Katoo, fa capire quanto la voce e la consapevolezza artistica di Alessandra Amoroso siano cresciute. Non si nasconde più, si è completamente lasciata andare regalandoci pezzi di sé senza paure. Nella scrittura di Petrella, nella voce e nell’attitude sfrontata di Alessandra Amoroso c’è la giusta dose di menefreghismo che non è arroganza. Finalmente, l’Amoroso sa chi è e nessuno riuscirà a metterla in un angolo. Un pò come Baby in Dirty Dancing.

Il brano inizia a svelare il concept di Tutto Accade e infatti, ha dichiarato l’Amoroso, racconta di lei e “di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare. Di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. Tutto accade e non per caso, ma solo per chi ci crede”.

Tutto Accade a San Siro e Alessandra Amoroso non vede l’ora

Tutte le Volte è solo un assaggio di ciò che sarà l’intero progetto discografico Tutto Accade. Le sorprese non sono finite perché mentre ascoltiamo Tutte le Volte, non si fa fatica ad immaginarla cantata da un San Siro pieno. Il 13 luglio 2022, lo stadio sarà pieno e sarà una grande festa che segnerà il 200esimo concerto della cantante salentina che dal 2009, ha battuto record su record.

Alessandra Amoroso chiama, la Big Family risponde

Tutte le Volte è già in cima alle classifiche e dalla mezzanotte scorsa, la Big Family di Alessandra Amoroso sta festeggiando con un hashtag dedicato che è arrivato al primo posto dei trend topic di Twitter. I tweet dei fan, la ringraziano per il coraggio di raccontarsi senza maschere, la stimano per sperimentare suoni e testi nuovi ma soprattutto per essere rimasta esattamente la Sandrina di sempre. E ora che lei si vede, la sua Big Family è davvero soddisfatta.