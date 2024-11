Lacrime su lacrime, anche nel rivedere le difficoltà iniziali ad Amici. Alessandra Amoroso a This is me si è emozionata tantissimo riguardando i filmati in cui piangeva a dirotto mentre era nella scuola. La cantante ha raccontato le sue impressioni, i suoi sentimenti e le sue speranze a Silvia Toffanin e si è esibita per tutti i fan. Ecco cosa è accaduto durante lo speciale dedicato al talent di Canale 5 in onda mercoledì 27 novembre con la seconda puntata.

Alessandra Amoroso a This is me: “Maria è stata una mamma e lo è tutt’ora”

Alessandra Amoroso a This is me ha rivisto i momenti più difficili nella scuola di Amici. Maria De Filippi le è sempre stata vicina con tanta pazienza ed amore. E’ sempre stata lei a darle forza e coraggio per andare avanti. Per Alessandra, infatti, Amici era molto difficile.

Le emozioni non finiscono mai a #ThisIsMe: diamo il benvenuto ad Alessandra e Andreas ✨ pic.twitter.com/RbMEXzvtX3 — Witty TV (@WittyTV) November 27, 2024

Quando lo guardava da casa si chiedeva come mai piangessero, poi una volta dentro voleva chiedere scusa a tutti perché lei ha pianto dall’inizio alla fine perché sentiva che per lei era tutto grande e difficile. A mandarla in tilt era il fatto di essere messa sempre in discussione. Era talmente in tilt che una notte pare aver dormito completamente vestita per essere già pronta per scappare via la mattina. La Amoroso ha detto: “La scuola non l’ho vissuta benissimo, non me la sono goduta. Mi rendo conto oggi, dopo sedici anni, che è stata l’esperienza che ha dato vita al mio sogno“.

Quanti ricordi 🥹 Alessandra, questa è la canzone che ti ha cambiato la vita ❤️#ThisIsMe pic.twitter.com/ox7HmcPCo4 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 27, 2024

Dopo essersi esibita sulle note di Immobile e Si mette male, Alessandra Amoroso a This is me ha detto che ogni volta che deve cantare si emoziona tantissimo e le si gelano le mani.

L’abbraccio con Veronica Peparini

Alessandra ha assistito all’esibizione di Andreas Muller seduta sul divano di This is me insieme a Silvia Toffanin. Quando ha visto l’ingresso di Veronica Peparini è impazzita come il pubblico. Alla fine è corsa ad abbracciarla urlando: “La mia maestra“.

Grazie ad una frase di Veronica si è parlato di San Siro e di come Alessandra Amoroso sia stata la prima cantante. Alessandra ha potuto rivedere il filmato con tutto il suo percorso e si è accorta forse di essere troppo critica con sé stessa e di non essersi mai data quella pacca sulla spalla che si meritava. Oggi forse per la prima volta riesce a riconoscere quanto ha fatto, quanta strada ha percorso e quanto ha ottenuto.

Il duetto con Fiorella Mannoia

Nella seconda puntata di This is me, Alessandra Amoroso ha duettato con Fiorella Mannoia cantando il brano dal titolo: Le sere del miracolo. Le due artiste hanno regalato una bellissima esibizione al pubblico di Canale 5.