Alessandra Amoroso ha vissuto una notte da sogno allo Stadio San Siro di Milano. Davanti a 42mila persone la vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha festeggiato il 200esimo concerto, il primo nel tempio della musica rock. Un evento che ha dedicato alle donne e alla gente che l’ha sempre seguita, amata, incoraggiata e sostenuta.

Alessandra Amoroso, il suo messaggio alle donne: “amatevi sempre”

Alessandra Amoroso è visibilmente emozionata quando calca per la prima volta nella sua carriera lo Stadio San Siro di Milano per l’unica tappa live negli stadi. “Che figata. E’ una cosa bellissima, benvenuti al nostro primo stadio insieme. Questa sera non posso promettervi di non piangere, ma per il tempo che staremo insieme desidero farvi emozionare, piangere di gioia, portarvi nel mio mondo fatto di due anime che finalmente si sono viste, prese per mano e comprese” ha detto la cantante che ha citato anche i due anni di Covid e pandemia “quello che è successo in questi due anni è stato terribile, ma possiamo metterlo da parte per vivere il presente“.

Una carrellata di tutti i suoi più grandi successi scanditi da balletti e momenti di intrattenimento senza mai dimenticare uno dei temi a cui tiene di più: la lotta contro la violenza sulle donne. “Tante volte mi hanno detto che non ce l’avrei fatta, invece tutto accade” – dice la cantante -. “E mi rivolgo alle donne: non permettete mai a nessuno di dirvi cosa siete capaci di fare, amatevi sempre, vi va di piangere? Piangete. Fatevi rispettare e amare, sempre e da tutti, siate libere di essere quello che volete“.

Alessandra Amoroso, Tutto Accade a San Siro: “grazie al vostro amore ho scelto la via del bene”

Una serata indimenticabile quella di Alessandra Amoroso allo Stadio San Siro di Milano applaudito da 42mila persone. Sul palcoscenico ha presentato tutti i brani più importanti e rappresentativi di una straordinaria carriera: da “Immobile” a “Difendimi per sempre”, da “Amore puoi” a “Stupida”, da “Senza nuvole” fino a “Urlo e non mi senti” e tanti altri. Immancabile il nuovo singolo “Camera 209” e le super hit “A tre passi da te”, “Mambo Salentino” e “Karaoke”.

Sul finale la dedica ai fan: “la vita è imprevedibile, le cose accadono e non possiamo fare niente, ma possiamo decidere da che parte andare. Io grazie al vostro amore ho scelto la via del bene, della verità e della condivisione“. Infine una dedica anche a se stessa: “voglio dire una cosa dalla ragazzina del 2008 alla donna del 2022… Grazie. E grazie a voi per questi 14 meravigliosi anni di noi“.