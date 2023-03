Persino chi non è appassionato di sci e non segue questo sport sa benissimo chi è Alberto Tomba. Il bolognese, ritiratosi dalle piste ormai da diversi anni, è uno dei più grandi campioni italiani di sempre in questa difficile disciplina. A quarant’anni esatti dal suo esordio, avvenuto nell’ormai lontano 1983, Rai Tre lo celebra con un docufilm che andrà in onda Venerdì 24 Marzo in prima serata (inizio alle 21.30 circa). Un prodotto televisivo per fans e non.

Alberto Tomba – Vincere in salita: la straordinaria carriera di uno degli sciatori italiani più grandi di sempre

Nel 1983 esordiva nello sci professionistico il giovanissimo Alberto Tomba, carabiniere di Bologna destinato a scrivere una pagina indelebile nella storia di questo sport. Stasera la tv gli dedica il docufilm Alberto Tomba – Vincere in salita, che ripercorre le tappe salienti della sua incredibile carriera agonistica, costellata di trionfi. E’ lo stesso campione a raccontarsi in prima persona ai telespettatori, narrando anche dettagli su di sé finora inediti. Un tributo doveroso e molto sentito nei confronti di un italiano che ha contribuito enormemente al prestigio del nostro Paese nel mondo.

Le testimonianze di amici e colleghi

Come ogni docufilm che si rispetti, anche Alberto Tomba – Vincere in salita, si avvale del contributo di amici e colleghi del protagonista. Nel corso del programma intervengono infatti altri nomi storici dello sci italiano.

Fra questi ci sono Deborah Compagnoni, Kristian Ghedina e Gustavo Thoeni, che Tomba lo conoscono personalmente. Le loro testimonianze, che spaziano dall’ambito professionale a quello personale, aiutano a restituire al pubblico l’immagine più autentica dello sciatore romagnolo, che si è sempre distinto anche per essere rimasto un ragazzo semplice e alla mano nonostante il successo.

Anche i meno addentrati nello sport e nelle sue dinamiche, troveranno certamente interessante Alberto Tomba – Vincere in salita, che in fondo è imperniato su una delle figure di spicco dello sport degli ultimi decenni.