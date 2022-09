La nuova edizione de La Vita in Diretta su Rai1 è partita col botto! Durante la prima puntata il padrone di casa Alberto Matano ha discusso con gli ospiti dell’argomento più caldo dell’estate 2022: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Un confronto molto acceso che ha visto il giornalista-conduttore prendere le difese della coppia. Vediamo cosa è successo.

Alberto Matano, lo sfogo su Ilary Blasi e Francesco Totti a La vita in diretta

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad incuriosire e a far discutere. Lo sa bene Alberto Matano che, durante la prima puntata della nuova edizione de La Vita in Diretta su Rai1, ha pensato bene di affrontare la questione nel pieno rispetto della ex coppia e dei figli. Nessun gossip becero e qualunquista, anzi il conduttore e giornalista si è schierato a favore della coppia difendendo la loro decisione di tenere la stampa e il mondo del gossip lontano dalla loro presunta crisi prima smentita dai diretti interessati e poi diventata una triste realtà.

Matano si è letteralmente sfogato sulla vicenda durante il dibattito “Totti-Blasi” al tavolo de La Vita in Diretta in compagnia di Adriana Volpe, Anna Pettinelli, Rita Rusic e la collega Francesca Fagnani.

“Allora devo dire che una delle cose che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza, è il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito” – ha detto il giornalista e conduttore.

Alberto Matano difende Ilary Blasi e Francesco Totti: “chi siamo noi per…”

Non solo, Alberto Matano a Ła Vita in Diretta parlando proprio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti difende la loro scelta:

Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?

La separazione Ilary Blasi e Francesco Totti infiamma il dibattito a La Vita in Diretta. Dopo le parole di Alberto Matano, è la giornalista Francesca Fagnani a dire la sua: “La verità all’interno di una coppia i coniugi la devono solo a loro stessi, il resto è accanimento mediatico. Stare lì a indagare quando è successo… riguarda loro” allineandosi al pensiero del padrone di casa.

Adriana Volpe, invece, si è soffermata sul rumors che vorrebbe la Blasi prossima al trasferimento a Milano. Una scelta, che se confermata, porterebbe la ex moglie di Totti con i figli lontana da Roma. Sarà davvero così? Intanto rivediamo il video dello sfogo di Matano sulla ex coppia Ilary Blasi e Francesco Totti.