Botta e risposta a Live – Non è la D’Urso tra Alba Parietti e Franco Oppini. Dopo la fine del matrimonio ed una recente intervista rilasciata dall’attore, la showgirl e opinionista ha chiesto delle scuse all’ex marito. Il diretto interessato, però, sembra non aver preso benissimo tale richiesta, tanto che la replica in studio non è certo mancata. Ecco il video di Mediaset con la lite (sfiorata) tra i due, trasmessa nella puntata di domenica 13 ottobre 2019.