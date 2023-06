‘Non sono una signora‘, il programma condotto da Alba Parietti finalmente andrà in onda in estate. Dopo vari rinvii e slittamenti, lo show sulle drag queen ha una data in cui verrà trasmesso. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice sul suo profilo instagram. Vediamo insieme quando andrà in onda e di cosa parla il programma.

Alba Parietti conduce ‘Non sono una signora’: in onda dal 29 giugno

‘Non sono una signora’ verrà trasmesso su Rai 2 in prima serata a partire da giovedì 29 giugno 2023. La scelta di programmarlo nella stagione estiva, dopo averlo registrato già da mesi, è arrivata dalla direzione intrattenimento Prime Time della Rai. Alba Parietti, sul suo profilo, si lascia andare ed esprime la sua felicità all’annuncio della data di programmazione. Nelle scorse settimane infatti erano trapelate voci di una sua possibile cancellazione:

“Habemus show. Sono felicissima per me, per i concorrenti, per le Drag, per Nick Cerioni, per gli autori, per i miei compagni di lavoro tutti dai fonici, le maestranze Rai, ai ragazzi che hanno lavorato ai trucchi magnifici alla Fremantle, ai produttori, la dirigenza. A Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini, Cristina d’Avena, Amanda Lear. Per la costumista la mia Patrizia, per le sarte, per le maestranze, ballerine e coreografi e naturalmente la Rai e tutta la dirigenza. Perché tutti ci abbiamo creduto e ci crediamo. Dal 29 giugno in prima serata su Rai2… ci saremo finalmente“.

Di cosa parla il programma

‘Non sono una signora’ andrà in onda per 5 puntate. Cinque personalità del mondo dello spettacolo, grazie ad un team di esperti in make up e styling, si sfideranno nei panni di splendide drag queen. Il programma è un adattamento italiano del format Make Up Your Mind, prodotto in collaborazione con Fremantle. Lo scopo di ‘Non sono una signora’ è quello di far conoscere al grande pubblico il mondo delle drag queen e i loro spettacoli.