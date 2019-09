Alba Parietti è stata ospite nella seconda puntata di Vieni da me, programma condotto su Rai Uno da Caterina Balivo. La showgirl ha parlato a ruota libera del suo presunto fidanzato e soprattutto del suo ex compagno Franco Oppini. Quest’ultimo di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono piaciute alla Parietti.

Alba Parietti a Vieni da me: le parole su Franco Oppini

Alba Parietti è stata ospite quest’oggi nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me. La showgirl ha parlato delle affermazioni fatte dall’ex compagno Franco Oppini:

Franco ha usato parole sbagliate sul nostro primo incontro. È successo tutto in modo molto più poetico e romantico. La cosa migliore da fare sarebbe stata chiedere scusa subito. Ha fatto un racconto squallido, sono dispiaciuta per lui. Ho risposto in maniera mediatica perché è stata detta una cosa non giusta. Ad ogni modo perdono questa debolezza

La Parietti, dunque, perdona l’ex compagno, che in ogni caso si era già giustificato: “Le mie parole sono state completamente travisate, in una interpretazione che non corrisponde al mio pensiero. Quindi non parlerò più della mia storia con Alba con nessuno”.

Alba Parietti fidanzato: le parole della showgirl

Nell’intervista rilasciata a Vieni da me, Alba Parietti ha parlato anche della sua sfera sentimentale: “Ho avuto un piccolo flirt quest’estate. È piaciuto a tutti, tranne che a mio figlio e al mio cane. Così quest’uomo è rimasto nella mia vita solo per una settimana o poco più”.

La Parietti, nel corso della sua vita, ha avuto parecchi flirt. Il suo ultimo grande amore è stato Cristiano De Andrè, con il quale è stata legata sentimentalmente dal 2010 al 2014.

L’uomo più importante della sua vita però, come da lei stesso dichiarato, è stato il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, conosciuto dopo la fine del matrimonio con Franco Oppini.