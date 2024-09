Tra i protagonisti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle” c’è anche Alan Friedman. Il popolare giornalista americano scenderà in pista da sabato 28 settembre assieme alla sua insegnante Giada Lini. Un’esperienza nuova per Alan che ha confessato di aver raggiunto un risultato record durante i suoi allenamenti. Ha infatti perso 14 kg. E ovviamente il merito è di Milly Carlucci che lo ha voluto fortemente nel talent show di Raiuno.

Alan Friedman, intervista esclusiva al concorrente di “Ballando con le Stelle 2024”

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Sulla preparazione fisica ha ammesso: “Ho perso già 14 kg e penso che ne perderò altri 2 o 3. Sono l’uomo più fortunato del mondo perché sono con Giada Lini che non è solo una delle più belle ballerine ma anche la più capace. Mi sta insegnando a ballare visto che è qualcosa che non avevo mai fatto prima nella mia vita”.

Giada Lini sorride e aggiunge: “Stiamo facendo un bel lavoro. Alan parte da zero ma promette molto bene”. Alan ha poi spiegato cosa l’ha spinto a partecipare a questo programma: “E’ una domanda che mi sono fatto anche io più volte. In questo autunno ho anche tanti altri impegni come un libro in uscita ma anche speech da fare sulle elezioni americane. Come Giada sa, sparisco a volte per 24 ore ma poi torno subito. Questa esperienza è un viaggio nel corpo e nella mente. Finora mi sono occupato di politica ma stavolta ho voluto metterci la faccia in qualcosa che non avevo mai fatto. Se poi farò una figuraccia sarà colpa mia, se invece farò bene sarà merito di Giada”.

In merito al rapporto con le critiche, ha rivelato: “A differenza dell’Alan di qualche tempo fa, che ogni volta reagiva alle critiche, ora che il tempo passa mi approccio in modo diverso ai giudizi. Ho capito che bisogna essere pazienti e far parlare gli altri. Non vedo l’ora di conoscere Selvaggia Lucarelli ma anche Guillermo Mariotto e gli altri. Ho lavorato 11 anni in Rai e tornare è un vero piacere per me”.

Alan Friedman torna in Rai infatti dopo che nel 2021 fu cacciato per aver definito Melania Trump “escort di Donald Trump”. Il giornalista torna a parlare di quell’episodio spiacevole e dice: “Ho fatto un errore, ho chiesto scusa. Ora con Stefano Coletta che ha voluto tenermi dalla Rai per qualche tempo siamo in ottimi rapporti, ci rispettiamo. Capita di sbagliare ogni tanto nella vita”.

Con gli altri concorrenti di Ballando, si è creato un bel rapporto: “Mi è super simpatica Nina Zilli. Noi siamo molto amici e chiacchieriamo tanto”.