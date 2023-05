Al Bano il 20 maggio compie 80 anni: il popolare cantante salentino sarà protagonista di una serata – evento che sarà trasmessa su Canale 5. Un concerto in piena regola, che prende il nome di “4 Volte Venti” dove Al Bano ripercorrerà la sua carriera e i suoi più grandi successi. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serata e quando in tv.

Al Bano in concerto per festeggiare i suoi ottanta anni, con la serata evento “4 volte venti”: quando in tv

Martedì 23 maggio in prima serata su canale 5 accendete i televisori perché ci sarà un grande concerto per festeggiare la vita intensa e straordinaria di Al Bano, uno dei cantanti più amati del pubblico italiano.

Sicuramente la vita di Al Bano è degna di un romanzo. Figlio di umili contadini del Salento parte alla volta di Milano per inseguire il suo grande sogno: cantare. Diventa parte del Clan di Celentano e raggiunge il successo in breve tempo. Cosa possiamo dire di Al Bano che già non sappiamo? Stella della musica leggera, protagonista dei film “musicarelli” assieme a Romina Power che avrebbe sposato poco dopo.

Al Bano ha una carriera costellata da successi, è messaggero della canzone italiana nel mondo, ma anche personaggio televisivo che ha strizzato l’occhio anche ai reality show perché ha partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi. E’ stato infine protagonista del gossip: le sue relazioni amorose hanno guadagnato la copertina di molti giornali, da Romina Power a Loredana Lecciso sua attuale compagna.

Raggiunto da Sorrisi fa sapere come si immaginava alla soglia degli 80 anni

«Ma io, in verità, non mi sono mai immaginato. Ho sempre pensato all’oggi, e a vivere il presente, quello che qualcuno ha definito la virgola tra il passato e il futuro».

Ci si aspettava che potesse festeggiare in famiglia, nella tranquillità della tenuta di Cellino e invece Al Bano ha deciso di tenere un concerto.

«E perché, il pubblico non è la mia famiglia? È la mia seconda, numerosa famiglia. Quante ne abbiamo passate insieme, quanti momenti abbiamo condiviso… avere un pubblico che ti segue da 60 anni non è uno scherzo!».

“4 Volte Venti” il concerto di Al Bano per gli 80 anni all’Arena di Verona: chi sono gli ospiti?

Il concerto di Al Bano si terrà nella splendida location dell’Arena di Verona, ma con lui ci saranno anche molti ospiti da Gianni Morandi a Renato Zero A Romina Power. Ed ancora: I Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, insomma i pilastri della nostra musica.

Al Bano ha un grande rammarico tuttavia, il non essere stato considerato in Italia un cantante a 360° perché ad un certo punto è diventato più un personaggio da gossip. A questo proposito il cantante rivela a Sorrisi:

«Ad un certo punto su di me è prevalsa la favola che mi avevano cucito addosso i rotocalchi: “la bella e il contadino”. Si metteva sempre molto in enfasi il personaggio e questo ha sicuramente nuociuto al cantante. Mentre all’estero suonavo senza questi filtri e venivo giudicato solo per la mia musica, in Italia c’era sempre di mezzo il gossip. Nel 1976, per esempio, ero primo in molti Paesi francofoni, ma in Italia si parlava solo della favola con Romina. Se ci penso, ho lavorato per 1’80 percento all’estero. Alla fine, però, mi piacerebbe che si tenesse conto che ho inciso 1.050 canzoni: quindi Al Bano è ed è sempre stato molto più del gossip. E c’è ancora tanto da scoprire».

Appuntamento quindi con “4 volte venti”, martedì 23 maggio in prima serata su canale 5 con Al Bano.