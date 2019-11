Al Bano a Sanremo 2020? A rivelare l’indiscrezione è stato proprio il cantante di Cellino San Marco che a “Un giorno da pecora” ha dichiarato: “mi hanno chiamato per Sanremo 2020 con Romina Power”. Non solo, il cantante ha parlato anche della Lecciso. Ecco le dichiarazioni di Al Bano.

Al Bano e Romina a Sanremo 2020 di Amadeus?

Fervono i preparati per la 70esima edizione del Festival della Canzone di Sanremo 2020 e cominciano a trapelare i primi dettagli sugli ospiti e possibili big che calcheranno il palcoscenico del Teatro Ariston. Tra questi è spuntato anche quello di Al Bano che, intervistato da Giorgio Lauro e Geppy Cucciari a Un Giorno da Pecora su Radio 1 ha rivelato:

“Se andrò a Sanremo? Non ho ancora deciso, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l’ospite d’onore, o da solo o con Romina…”

Il cantante di Cellino San Marco ha raccontato come sono andate le cose: “mi hanno chiamato, e mi fa molto piacere che lo abbiano fatto”. Per Albano si tratterebbe di una partecipazione come Guest star visto che Amadeus vorrebbe sul palco il cantante con la ex moglie Romina Power. La conferma è arrivata in parte dal diretto interessato: “onestamente hanno chiamato Al Bano e Romina Power. Io vado ‘in rappresentanza’ e poi riferirò a Romina di che si tratta“.

Albano a Sanremo 2020: “Io mi sono proposto con Romina Power e Loredana Lecciso”

A distanza di tre anni dall’ultima partecipazione con il brano “Di Rose e di spine” con cui Al Bano fu eliminato poco prima della finale, il cantante di Cellino San Marco potrebbe far ritorno alla kermesse della musica italiana in compagnia della inseparabile Romina Power. In realtà il cantante di “Nel Sole” ha proposto agli organizzatori della kermesse un terzetto come ha raccontato a “Un giorno da Pecora”:

“Io avevo proposto Al Bano, con Romina Power e Loredana Lecciso. Ma la three voicesnon è contemplata”.

In realtà il cantante ha ironizzato su questa possibilità precisando subito dopo: “non ci starei neanche io. Ognuno fa il suo mestiere“.

Parlando, invece, del rapporto con le sue ex mogli, Albano ha detto: ”

“Tutte e due sono madri dei miei figli. E io rispetto questa realtà senza stare lì a creare un derby in casa, un Milan Inter. E grazie a Dio tutto funziona bene”.

Il cantante si è poi soffermato sulla proposta di matrimonio fatta a Loredana Lecciso: “quando le cose le hai fatte una volta basta. E’stato un piacevolissimo e sacrosanto errore, ed è stato anche un piacevolissimo e sacrosanto percorso di vita molto interessante“.

Infine Albano ha confermato di essere stato rimosso dalla black List dell’Ucraina: “mi hanno cancellato dalla black list dell’ Ucraina, me lo ha comunicato l’ambasciatore: ora sono sulla lista bianca. E dopo nemmeno un’ora da questa notizia, sono iniziate ad arrivarmi da lì le prime richieste di concerti“.