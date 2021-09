Ormai manca pochissimo all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il cast è stato ormai confermato. Ventidue sono i vip che varcheranno la porta rossa di Cinecittà ma tra questi ci sono dei grandi assenti, annunciati come concorrenti per quasi tutta l’estate. Vediamo di capire meglio quanto detto.

Due “figlie d’arte”, escluse dal Grande Fratello Vip 6

Jasmine Carrisi è stata annunciata come concorrente del Grande Fratello Vip 6, per tutta l’estate in qualità di “figlia Di”: sappiamo infatti che la ragazza è la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Oltre al suo nome si era fatto anche un atro nome di un’altra figlia d’arte: Anna Lou Castoldi, ovvero la figlia di Morgan e Asia Argento.

Ma entrambe mancano all’appello dei concorrenti del cast ormai ufficiale. Tra i ventidue nomi infatti il loro non c’è. Come mai? A spiegarlo è Al Bano Carrisi in merito all’esclusione della figlia Jasmine.

Grande Fratello Vip 6: perché Al Bano ha rifiutato? Ecco la verità

Il cantante di Cellino ha spiegato che anche lui era stato contattato da Alfonso Signorini. Ma per una serie di motivi, Albano ha detto di no:

“La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello non è un programma che vedo adatto per noi due”. Albano ha poi aggiunto: “Voglio precisare però che la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia”.

Pare quindi che sia il padre che la figlia abbiano deciso di comune accordo di non partecipare al reality di canale 5 perché non lo ritengono un programma adatto a loro. Vi ricordiamo che Jasmine e Al Bano in coppia hanno partecipato come giudici /coah a “The Voice Senior” con Antonella Clerici, ma quest’anno tuttavia, saranno sostituiti da Orietta Berti.

Raz Degan al Grande Fratello Vip 6? La verità

Ma i grandi assenti non sono solo Jasmine Carrisi e Al Bano ma anche Raz Degan, ex vincitore dell’Isola dei famosi che pare non abbia avuto nessuna intenzione di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Erano circolati degli articoli infatti in cui si faceva il nome del modello e attore israeliano. Rumors che Degan ha messo a tacere con un post su Instagram che dice:

“Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti.

Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante empre più insidiosa. 500k? Neanche per un milione! ahahahah La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano. Il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare”, ha assicurato Degan.

La replica di Alfonso Signorini a Raz Degan

Diversa, invece, la versione di Alfonso Signorini, che si è scagliato contro l’attore sulle pagine del settimanale Chi.

“Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa”.

Chi ha detto la verità e chi mente? A voi la scelta di decidere!