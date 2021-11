In attesa del debutto della serie tv che andrà in onda su Prime Video dedicata a Chiara Ferrigni e Fedez dal titolo The Ferragnez, ecco che il settimanale Oggi annuncia la preparazione di una fiction dedicata alla vita di Al Bano Carrisi. Nell’intervista il cantante dice che non gli dispiacerebbe come titolo della fiction: “Al Bano – Una vita da romanzo”.

Al Bano Carrisi: una fiction Tv racconterà la sua vita

La storia di Al Bano Carrisi diventerà una fiction. Publispei e Rai Fiction stanno preparando una serie in 4 puntate sulla vita del cantante di Cellino San Marco. A dare la notizia è il settimanale Oggi. Nella fiction non mancheranno le vittorie, le sconfitte, i drammi e le malattie che hanno caratterizzato la vita dell’artista pugliese. Lo sceneggiato andrà in onda su Rai1 in quattro puntate.

Vittorie, sconfitte e drammi familiari nella fiction sul cantante di Cellino San Marco

Al settimanale Al Bano racconta: «Ci sarà una fiction in quattro puntate sulla mia vita. È notizia di questi giorni. C’è stato un incontro con Publispei, e che io sappia stanno iniziando a scrivere la sceneggiatura. Il titolo? Non mi dispiacerebbe se fosse “Al Bano – Una vita da romanzo”, perché nella mia vita c’è stato veramente tutto e di tutto: vittorie, sconfitte, drammi, malattie: dalla prostata all’infarto, passando per l’ischemia e l’edema alle corde vocali. Ma non mi sono mai arreso».

Chi interpreterà Al Bano Carrisi? La risposta del cantante

Sulla produzione firmata Publispei e RaiFiction il cantante di Cellino San Marco dichiara: «Ovviamente il mio ruolo stavolta non potrà essere attoriale né di regia: autorizzerò il testo e lo supervisionerò”.

Oltre al ruolo di Al Bano, sicuramente non mancheranno quelli delle donne legate al cantante: Romina Power e Loredana Lecciso. Alla domanda: “Chi interpreterà Al Bano?”, il cantante risponde: “Non lo so ancora, ma è una scelta che andrà fatta con estrema cura, per passare dalla mia adolescenza all’età matura».