Aka7even in libreria, dal 23 novembre, con la sua prima autobiografia dal titolo 7 vite. Il giovane talento napoletano, racconta i suoi momenti più bui prima del successo avuto con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Aka7even, la sua storia da leggere in 7 Vite

Scritto insieme a Silvia Gianatti, 7 Vite è un dialogo per chi vuole conoscere Luca e non solo il fenomeno musicale del momento. Dopo Amici e i singoli certificati platini di Mi Manchi e Loca, vale la pena fermarsi un attimo e raccontarsi. Forse, è proprio questo motivo che ha spinto Aka7even a decidere di intraprendere questo viaggio offertogli da Mondadori.

Akak7even, nome d’arte di Luca Marzano, entra nella scorsa edizione di Amici e all’inizio non riesce ad emergere. Poi, nel corso del programma cambia qualcosa. Il pubblico giovane di Canale 5 inizia ad apprezzare la genuinità della sua persona e le nuove canzoni scritte proprio all’interno della casetta.

Certo, con la sua travagliata storia d’amore empatizza maggiormente ma Aka7even non è solo il ragazzo innamorato che soffre. Piuttosto la sua sofferenza, come per i più grandi artisti, diventa la sua cifra. Ecco, che esplode Mi Manchi e diventa un inno per tutti perchè ognuno può collegarla ad un momento preciso e ad una persona speciale.

Ad Amici e nelle prime interviste di Aka7even, si scopre il significato del nome d’arte scelto da Luca Marzano. Nel libro 7 Vite, Aka7even affronta proprio il periodo del coma e di come la musica l’abbia letteralmente trasportato verso la vita. Nel presentare 7 Vite, il giovane cantante ha scritto queste parole su Instagram:

“C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno. Volevo raccontarvi di quel giorno, di come è arrivato, di cosa è successo dopo. Ci sono stati giorni bui e giorni incredibilmente luminosi, ci sono state paure e difficoltà da superare, per arrivare a essere quel che sono oggi. Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi”

Di seguito, invece, un piccolo estratto da 7 Vite di Aka7even:

“Qualcuno mi sta accarezzando la mano. Non riesco ad aprire gli occhi. Non so dove sono. Ti prego svegliati, Luca, ora singhiozza. Mamma non piangere. Ora mi sveglio. Ma non ci riesco. I miei occhi non si aprono. Deve essere un brutto sogno. Un incubo. Non mi piace sentire mamma piangere. E allora perché non riesco a svegliarmi?”.

Aka7even risponde a chi critica l’uscita di 7 Vite

La notizia della pubblicazione di 7 Vite è stata accolta con estremo piacere dai fan di Aka7even ma c’è stata una parte di utenti social che ha iniziato ad ironizzare sulla possibilità data ad un ragazzo di vent’anni di raccontare la sua storia. Attraverso i suoi social Aka7even ha risposto così:

“A 20 anni non si può scrivere un libro? Bene. Io l’ho fatto. Non giudicate un libro dalla copertina, ma dal contenuto. Un abbraccio”

Forse, in molti abbiamo una storia da poter raccontare ma non tutti abbiamo un pubblico a cui destinarla.