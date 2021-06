Si è aggiudicato la finale di Amici 20 e, anche se non è riuscito a vincere il talent, Aka7even segna ora un successo dietro l’altro, non solo con la sua musica. In questi giorni, così come lui stesso fa sapere nelle ultime ore, il giovane campano ha infatti conseguito come molti altri la maturità. L’occasione della rivelazione è una serie di post condivisi a mezzo social con il popolo del web, che in poche ore sono diventati virali e fanno parlare in rete. Intanto, l’artista è da mesi impegnato alle prese con l’instore tour promozionale del suo disco all’attivo. Ma come avrà trovato il tempo per studiare, in vista della maturità? Vi spieghiamo tutto, nel nostro articolo.

Aka7even consegue un nuovo traguardo personale

Alla finale di Amici 20 si è battuto all’ultimo sangue con i concorrenti finalisti Deddy, Sangiovanni, Giulia Stabile e Alessandro Cavallo, senza riuscire poi a classificarsi alla finalissima del talent, ma anche dopo la sua uscita di scena dallo show Aka7even continua a segnare successi nella sua vita.

Il video musicale di Loca, la sua hit estiva, è al momento alla posizione #4 tra le tendenze su YouTube, risultato che lo proclama come il quarto video più visualizzato di giugno 2021 e preannuncia la canzone come uno dei tormentoni cardine dell’estate 2021. Ma non è tutto. Perché, come fa sapere il giovane su Twitter in una serie di cinguettii condivisi con il web, lui ha appena conseguito la maturità faticando molto a trovare il giusto tempo per gli studi, tra un appuntamento di lavoro e l’altro, che lo vedono impegnato in giro per l’Italia.

La rivelazione post-Amici 20 di Aka7even

In un primo tweet rivelatorio sulla sua maturità, Aka7even ha esordito scrivendo al popolo del web: “Ah, comunque mi sono diplomato”. Un messaggio che ha scatenato tra le reazioni più disparate del web, dove in particolare c’è chi si è detto curioso di sapere tra gli internauti come avesse trovato il tempo per studiare il cantante, visto il suo instore tour promozionale per l’album all’attivo, Aka7even. Un quesito a cui il cantante ha risposto in un nuovo tweet pubblico.

Aka7even si divide tra lavoro e studio, dopo Amici 20

Nel secondo tweet rivelatorio, Aka7even non ha infatti nascosto di aver trovato il tempo per studiare tra un instore e l’altro, dedicandosi allo studio in auto, mentre era in viaggio per incontrare i fan in tutt’Italia: “Studiavo nel van, tra un instore e l’altro”. Una rivelazione nella rivelazione che desta stupore nel web e per cui in molti ora si complimentano con il cantante, per la maturità conseguita nonostante il lavoro e gli impegni che ne conseguono.

Chissà, quindi, quali altri sorprese riserverà il futuro dell’artista campano.