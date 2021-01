Terza puntata di Affari Tuoi (Viva gli Sposi!), il programma condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni dell’appuntamento in onda sabato 9 gennaio 2021.

Affari tuoi 2021: edizione Viva gli sposi

Tutto pronto per il terzo appuntamento di “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”, il varietà campione d’ascolti in onda sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 20.35 su Rai1. Dopo il grandissimo successo di ascolti della scorsa settimana, Carlo Conti è pronto a tornare al timone del varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e trasmesso dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Ogni settimana protagonista è una coppia di sposi pronta a mettersi in gioco nel celebre “gioco dei pacchi” per conquistare il montepremi finale da 300mila euro. Naturalmente tutto dipende dai pacchi: sono 20 e al loro interno c’è un premio variabile; ci sono pacchi con cifre esigue, ridicole, ma anche dei veri e propri “pacchi” che contengono solo oggetti o cose di non valore. L’obiettivo della coppia di sposi è quello di individuare il pacco che contiene il montepremi da 300mila euro.

Durante la ricerca del montepremi, la coppia di sposi dovrà aprire i pacchi di 10 ospiti vip suddivisi in due squadra: Dame e Cavalieri. Ma non finisce qui, visto che la coppia di sposi dovrà cercare anche di anticipare le mosse del famosissimo “Dottore” che tramite il telefono cercherà di confonderli offrendo cifre e lo scambio del pacco. Ma non finisce qui, visto che ad “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)” tutto può succedere. Qualche esempio? L’arrivo sin studio di ospiti famosi oppure del cantante o dell’attore preferito di uno dei due concorrenti prossimi alle nozze. Ma chi saranno gli ospiti di questo terzo appuntamento?

Affari tuoi viva gli sposi, ospiti di sabato 9 gennaio 2021

Nella terza puntata di “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)” come sempre saranno 10 i personaggi famosi ospiti suddivisi in due squadre da cinque. Da un lato ci saranno le dame che questa settimana vedranno partecipare: Emanuela Aureli, Gloria Guida, Elettra Lamborghini, Paola Minaccioni e Rocio Morales.

Invece, la squadra dei Cavalieri è composta da Nino Frassica, Sergio Friscia, Gabriel Garko e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann.

L’appuntamento con “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)” condotto da Carlo Conti è il sabato sera su Rai1.